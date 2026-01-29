Ba lợi thế của nhà phố thương mại The Legend Shophouse

Nhà phố thương mại The Legend Shophouse tại Van Phuc City vị trí trung tâm kết nối, không gian ven sông và hệ tiện ích sẵn có, đáp ứng nhu cầu ở kết hợp khai thác kinh doanh, cho thuê.

Phân khu gồm 44 căn giới hạn, hướng đến mô hình sử dụng kép. Vị trí tại trung tâm khu đô thị Vạn Phúc cho phép dự án kết nối nhanh với các trục giao thông lớn như đại lộ Phạm Văn Đồng, trung tâm quận 1 cũ, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hay tuyến Metro 3B trong tương lai.

Lợi thế hạ tầng giúp rút ngắn thời gian di chuyển về các khu chức năng trọng điểm, đồng thời đón đầu các tuyến giao thông công cộng dự kiến hình thành. Trên nền kết nối đó, dự án vẫn giữ được yếu tố sinh thái khi thuộc khu đô thị có ba mặt giáp sông Sài Gòn, liền kề công viên ven sông dài khoảng 3,4 km, hồ Đại Nhật 16 ha và bến du thuyền Marina Royal. 60% không gian mặt nước và mảng xanh góp phần tạo môi trường sống thông thoáng, hỗ trợ cân bằng giữa nhịp độ kinh doanh và nhu cầu cư trú lâu dài.

The Legend Shophouse cung cấp 44 căn nhà phố thương mại. Ảnh: VPG

Song song ưu thế vị trí, phân khu thừa hưởng hệ tiện ích đã vận hành trong khu đô thị như công viên, quảng trường, khu thể thao, trường học và bệnh viện quốc tế. Các hạng mục này hình thành lưu lượng người thường xuyên gồm cư dân nội khu, khách tham quan và nhóm chuyên gia làm việc tại khu đô thị và khu vực lân cận. Đây được xem là nguồn khách hàng tự nhiên góp phần gia tăng khả năng khai thác đối với các mô hình kinh doanh: ẩm thực, cà phê, thời trang, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc văn phòng đại diện. Bên cạnh đó còn có nguồn khách đến từ các hoạt động cộng đồng, sự kiện và lễ hội tổ chức thường xuyên trong khu đô thị.

The Legend Shophouse tọa lạc tại trung tâm Van Phuc City. Ảnh: VPG

Về công năng, mỗi căn gồm một tầng hầm và 4-5 tầng nổi, cho phép phân tách không gian giữa khu vực thương mại và phần lưu trú. Tầng trệt phù hợp bố trí cửa hàng hoặc dịch vụ, trong khi các tầng trên có thể khai thác làm văn phòng, căn hộ dịch vụ hoặc không gian ở riêng. Cấu trúc đa tầng giúp chủ sở hữu linh hoạt điều chỉnh phương án vận hành theo nhu cầu, đồng thời, duy trì giá trị sử dụng lâu dài.

Kỷ niệm 30 năm thành lập, Van Phuc Group triển khai chương trình ưu đãi cho các dòng nhà phố và shophouse khác trong khu đô thị với mức chiết khấu, lên đến 28%. Các sản phẩm trên đã hoàn thiện, có thể bàn giao để đưa vào sử dụng ngay. Mức ưu đãi được xem là yếu tố hỗ trợ bài toán vốn ban đầu cho người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Các sản phẩm nhà phố, shophouse tại Van Phuc City. Ảnh: VPG

Van Phuc City tọa lạc trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP HCM. Khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân và hệ thống tiện ích đồng bộ, tạo nền tảng cho các sản phẩm thương mại phát triển theo hướng vừa phục vụ sinh hoạt, vừa khai thác kinh doanh trong dài hạn.

Song Anh