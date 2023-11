Ba lợi thế của dự án The Diamond Residence

Từ nay đến hết ngày 30/11, The Diamond Residence áp dụng nhiều ưu đãi cho người mua nhà gồm miễn phí dịch vụ quản lý một năm, năm phí đỗ xe ôtô một năm, chiết khấu 1% trên giá bán khi mua từ hai căn hộ trở lên. Ngoài ra, The Diamond Residence cũng có chính sách chiết khấu lên tới 4,5% cho người mua thanh toán sớm.

Cư dân còn có cơ hội sở hữu gói quà tặng đến 250 triệu đồng, được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng đến 65% giá trị căn hộ.

Địa chỉ: 25 Lê Văn Lương, Hà Nội

Hotline: 088 9955 688