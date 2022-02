Ba lợi thế của Akari City phù hợp với gia đình trẻ

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm căn hộ chất lượng tại TP HCM, Nam Long sắp ra mắt dự án Akari City giai đoạn 2 với loại hình căn hộ biệt lập.

Khi mật độ xây dựng là bài toán kinh tế luôn được nhà phát triển cân nhắc kỹ lưỡng khi phát triển dự án nhằm tối đa hóa quỹ đất. Chính vì thế, việc tìm kiếm căn hộ đa tiện ích nhưng lại thuận tiện và riêng tư là điều không dễ dàng. Với nhiều hộ gia đình, tiêu chuẩn chọn nhà là cần đảm bảo được ít nhất 3 yếu tố: vị trí kết nối thuận tiện đến các khu vực lân cận, đầy đủ tiện ích và sự riêng tư biệt lập.

Theo khảo sát, yếu tố "vị trí" được các gia đình quan tâm hàng đầu vì dễ dàng kết nối đến mọi nơi. Hiện nay, hầu hết trụ sở các công ty hoặc các đơn vị hành chính lớn đều tập trung tại khu trung tâm nên nếu vị trí dự án quá xa có lẽ là một điểm cần cân nhắc khi chọn mua căn hộ.

Tiếp đến là sự đồng bộ trong tiện ích dự án. Điều này giúp cư dân có cuộc sống đầy đủ, thư giãn khi được đáp ứng các nhu cầu như: mua sắm, giáo dục, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe.... Đây cũng là lý do chính nhiều người chọn sống tại các khu đô thị hiện đại với các tiện ích và quy hoạch bài bản. Theo JLL, số lượng các dự án bất động sản tích hợp đã tăng lên đáng kể tại Việt Nam trong vòng 4 năm qua.

Bên cạnh hai tiêu chí trên, yếu tố biệt lập, riêng tư, đảm bảo vệ sinh, môi trường sống, an ninh, an toàn ngày càng được người mua quan tâm, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ.

Akari City là dự án khu đô thị tích hợp với đầy đủ tiện ích. Ảnh: Nam Long

Một trong số những chủ đầu tư bất động sản chú trọng vào ba yếu tố này là Nam Long với dự án "thành phố ánh sáng" Akari City. Đây là khu đô thị tích hợp hiện đại được Nam Long cùng 2 đối tác Nhật Nishi Nippon Railroad và Hankyu Hanshin Properties hướng đến khi thiết kế xây dựng với quy mô diện tích 8,5ha tại Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân, TP HCM. Đây cũng là dự án quy mô lớn hiếm có tại vùng trung tâm thành phố.

Dù quy mô chỉ 8,5ha nhưng Akari City vẫn được Nam Long Group phát triển theo mô hình khu đô thị tích hợp đáp ứng đầy đủ chức năng các tiện ích thiết yếu gồm học tập - vui chơi - giải trí - mua sắm tương tự các khu đô thị khác như Mizuki (26ha, Bình Chánh), Waterpoint (355ha, Long An).

Hiện tại, dự án đã bàn giao 1.800 căn hộ giai đoạn 1 và chuẩn bị ra mắt giai đoạn 2 khoảng 1.600 căn vào tháng 3 tới đây. Tháp căn hộ mới này tọa lạc tại vị trí liền kề cụm trường học liên cấp quy mô hơn 18.000m2, quảng trường rộng 2.500m2, nối liền trục đại lộ thương mại 42m.

Ưu thế của Akari City là khả năng kết nối tới các tiện ích trong vùng. Ảnh: Nam Long

Một trong những lợi thế của Akari City là có vị trí thuận lợi, kết nối trực tiếp đại lộ Võ Văn Kiệt - tuyến giao thông nối liền khu Đông và khu Tây thành phố. Từ Akari City có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm quận 1, quận 5, khu Chợ Lớn, bến xe miền Tây. Nhờ lợi thế này, cư dân vừa có thể hòa mình vào nhịp sống sôi động tại trung tâm thành phố, tiếp cận với các tiện ích ngoại khu như Aeon Mall, MM Mega Market, bệnh viện Quốc tế CIH, bệnh viện Triều An, công viên Phú Lâm, công viên Bình Phú...

Với mô hình khu đô thị tích hợp hiện đại, cư dân Akari City sẽ được thừa hưởng hệ thống tiện ích đồng bộ đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, giải trí, giáo dục, y tế....hứa hẹn mang đến một cuộc sống phố thị sôi động và tiện nghi ngay trong tại chỗ khi dự án hoàn thành.

Bên cạnh đó, Akari City gồm các quần thể căn hộ được phát triển theo chuẩn dòng căn hộ biệt lập condominium Flora đề cao tính biệt lập và an ninh tại mỗi phân khu đều được đảm bảo. Cổng an ninh condominium sẽ có vai trò quản lý và phân chia tiện ích khu đô thị và tiện ích biệt lập nội khu nhằm mang đến cuộc sống an toàn, riêng tư cho cư dân.

Cổng an ninh condominium đảm bảo cuộc sống an ninh, riêng tư cho cư dân. Ảnh: Nam Long

Đối với nội khu condiminium, những tiện ích như khu vui chơi trẻ em, hồ bơi, khu picnic, phòng gym, thư viện, vườn Nhật chỉ dành riêng cho những hộ dân sống tại trong khu đó. Ngoài ra, mặt bằng căn hộ của Akari City cũng được thiết kế tinh tế nằm tối ưu hiệu quả sử dụng, mang đến không gian sống thoáng đãng, thoải mái riêng tư cho từng thành viên trong gia đình.

Hệ thống tiện ích trong các nội khu biệt lập sẽ chỉ dành riêng cho các cư dân sống trong từng khu condominium đó.

Phối cảnh tiện ích nội khu Akari City giai đoạn 2. Ảnh: Nam Long

Theo thông tin dự kiến của chủ đầu tư, giai đoạn 2 sẽ được giới thiệu với mức giá từ 2,7 tỷ đồng, khách hàng được giãn thời gian lên đến 30 tháng từ khi xây dựng đến lúc bàn giao nhà. Ngoài ra, hai đối tác Nhật Bản Hankyu Hanshin và Nishi Nippon RailRoad có tiềm lực tài chính mạnh cũng sẽ đưa ra các chính sách hỗ trợ hấp dẫn cho khách hàng quan tâm.

Yên Chi