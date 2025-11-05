Ba lợi ích sức khỏe nổi bật từ hạt óc chó

Hạt óc chó chứa nhiều omega-3, vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường trí não, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ tiêu hóa.

Hạt óc chó có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và Trung Á, được đánh giá giàu chất béo tốt nhất trong "thế giới các loại hạt". Cụ thể, nguyên liệu này chứa 65% chất béo, khoảng 15% đạm thực vật cùng nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu.

Hàm lượng dinh dưỡng dồi dào từ hạt óc chó hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể. Ảnh: Pexels

Điểm nổi bật nhất là chứa omega-3 ALA (alpha-linolenic acid) - dòng omega-3 có nguồn gốc thực vật. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) chỉ ra trong 28 g hạt óc chó (khoảng một nắm tay nhỏ) có tới 2,5 g ALA - cao hơn bất kỳ loại hạt khác. Chỉ với khẩu phần này, người trưởng thành gần như đáp ứng đủ nhu cầu omega-3 ALA mỗi ngày (1,1 g cho nữ và 1,6 g cho nam, theo Viện Y học Mỹ).

* Hàm lượng khuyến nghị hàng ngày Omega 3 (ALA) cho người Việt, theo Viện Dinh dưỡng quốc gia (Bộ Y tế)

Nhóm tuổi/tình trạng sinh lý Acid Linoleic (g/ngày) Acid Alpha Linolenic (g/ngày) Dưới 1 tuổi 4,5 0,5 1-3 tuổi 3,0 0,5 4-18 tuổi 2,0 0,5 Người trưởng thành 2,0 0,5 Phụ nữ có thai và cho con bú 2,0 0,5

Hạt óc chó chứa polyphenol, vitamin E dạng đặc biệt (gamma-tocopherol) – những chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, làm chậm quá trình lão hóa. Bên cạnh đó, chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, axit amin tryptophan giúp điều hòa tâm trạng. Loạt khoáng chất như magie, mangan đóng vai trò quan trọng trong dẫn truyền thần kinh.

Với giá trị dinh dưỡng trên, hạt óc chó có thể thay thế thực phẩm khác trong chế độ ăn uống, dễ dàng bổ sung dưỡng chất giúp tăng cường sức khỏe, nhất là ba não bộ, tim mạch, hệ tiêu hoá.

Dưỡng chất cho não bộ minh mẫn

Hình dáng giống bộ não là sự trùng hợp thú vị, nhưng các nghiên cứu khoa học chứng minh hạt óc chó rất tốt cho não. Thành phần ALA có thể chuyển hóa một phần thành DHA và EPA - dưỡng chất liên quan trực tiếp đến sự phát triển nhận thức, thị lực.

Ở trẻ em, ALA là "nguyên liệu sinh học" giúp hình thành tế bào thần kinh, võng mạc, hỗ trợ trí nhớ và khả năng tập trung. Với người trưởng thành, bổ sung thường xuyên có thể giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, tăng khả năng làm việc trí óc.

Trong khi đó với người cao tuổi, hạt óc chó góp phần duy trì trí nhớ, hạn chế suy giảm nhận thức. Nghiên cứu trên tạp chí Journal of Nutrition, Health & Aging (2015) cho thấy chế độ ăn giàu hạt óc chó thúc đẩy hiệu suất nhận thức tốt hơn ở người lớn tuổi.

Nguồn ALA dồi dào từ hạt óc chó góp phần duy trì trí nhớ, hạn chế suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Ảnh: Pexels

Bảo vệ trái tim khỏe mạnh

Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) xác nhận ALA trong hạt óc chó có thể duy trì mức cholesterol máu bình thường. Khi kết hợp cùng chất chống oxy hóa như polyphenol và vitamin E, loại hạt này hỗ trợ cải thiện chức năng mạch máu, ổn định nhịp tim, giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Nhiều nghiên cứu lâm sàng chỉ ra ăn hạt óc chó thường xuyên có thể giảm cholesterol "xấu" (LDL) và tăng cholesterol "tốt" (HDL). Đó là lý do Hiệp hội AHA cấp chứng nhận "Heart-check" (những thực phẩm tốt với tim mạch) cho loại hạt này.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng

Trong 100 g hạt óc chó có hơn 7 g chất xơ - thành phần không thể thiếu để duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Chất xơ giúp điều hòa tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, đồng thời kiểm soát đường huyết, cân nặng.

Khi kết hợp axit béo omega-3, chất xơ trong hạt óc chó còn góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, chuyển hóa năng lượng. Điều này lý giải vì sao nhiều người xem hạt óc chó như món "healthy", giúp no lâu nhưng không gây tăng cân quá mức.

Điểm cộng của hạt óc chó là dễ chế biến, đa dạng cách dùng. Có thể dùng trực tiếp như món ăn vặt dinh dưỡng; thêm vào ngũ cốc hoặc sữa chua mỗi bữa sáng; trộn salad; nấu cùng món mặn; làm topping cho bánh ngọt.

Ngoài ra, có thể chế biến thành sữa hạt óc chó - thức uống tiện lợi, phù hợp với trẻ em, người trưởng thành và cả cao tuổi. Hiện nhiều thương hiệu dinh dưỡng trong nước, điển hình là Vinasoy phát triển các dòng sữa hạt có thành phần từ óc chó, nhanh gọn và giàu dinh dưỡng.

Trên các diễn đàn, nhiều người tiêu dùng đồng tình quan điểm: trong bối cảnh xu hướng dinh dưỡng "ăn xanh, uống sạch" ngày càng phổ biến, hạt óc chó phù hợp cho cả gia đình - từ trẻ đang tuổi học tập, người trưởng thành bận rộn đến lứa cao niên muốn duy trì sức khỏe.

Phú Cát