Ba loại miễn dịch của cơ thể

Miễn dịch bẩm sinh, thích ứng và thụ động giúp cơ thể chống chọi các các loại virus, vi khuẩn…

Theo WebMD, hệ miễn dịch là lá chắn chống lại sự tấn công từ vi khuẩn, virus, ký sinh trùng... giúp cơ thể vượt qua ốm đau, bệnh tật. Khi gặp tác nhân gây bệnh, mạng lưới này sẽ phát đi tín hiệu và tạo ra phản ứng miễn dịch.

Khả năng miễn dịch của mỗi người khác nhau, tùy thuộc cơ địa và lứa tuổi. Hệ miễn dịch sẽ mạnh hơn ở thời kỳ trưởng thành, do đó thanh thiếu niên và người lớn ít bị bệnh so với trẻ em.

Tờ Medical News Today cho biết có ba loại miễn dịch ở người như sau:

Miễn dịch bẩm sinh

Theo Bệnh viện Johns Hopkins, hệ thống miễn dịch lập tức được kích hoạt khi trẻ chào đời. Khả năng miễn dịch bẩm sinh sẽ tạo ra những rào cản vật lý giúp bảo vệ cơ thể trẻ khỏi vi trùng, virus có hại (giun, ung thư...).

Khi nhận ra "kẻ xâm lược", các tế bào của hệ thống sẽ bao quanh, bao bọc tác nhân gây bệnh bên trong thực bào và tiêu diệt chúng.

Miễn dịch thích ứng (có được)

Với sự giúp đỡ của hệ miễn dịch bẩm sinh, cơ thể tạo ra các protein (kháng thể) đặc biệt để bảo vệ nó khỏi tác nhân cụ thể.

Khi tiếp xúc với mầm bệnh hoặc tiêm chủng, các kháng thể chống lại mầm bệnh khác nhau được xây dựng và ghi nhớ để thực hiện công tác bảo vệ cơ thể khi chúng tái xâm nhập.

Hệ miễn dịch có vai trò quan trọng với cơ thể. Ảnh: Shutterstock - Tracybee

Miễn dịch thụ động

Loại miễn dịch này có được một cách thụ động từ nguồn khác, nhưng không kéo dài lâu. Chẳng hạn, em bé nhận kháng thể từ mẹ qua nhau thai trước khi sinh và trong sữa mẹ sau ra đời. Những miễn dịch thụ động này có thể bảo vệ bé khỏi một số bệnh nhiễm trùng trong những năm đầu đời.

Hơn hai năm cả thế giới chống chọi Covid-19, hàng triệu người vốn khỏe mạnh cũng gặp những bất lợi, cho thấy hệ miễn dịch không phải là lá chắn vĩnh cửu. Bất kỳ ai cũng có thể bị đánh bại bởi loạt virus, vi khuẩn nguy hiểm. Chúng có khả năng xâm nhập, tàn phá cơ thể có sẵn bệnh nền chỉ qua các triệu chứng nhỏ như cảm lạnh, cảm cúm, ho, hắt hơi...

Gần đây, ca nhiễm có xu hướng tăng mạnh khi trẻ học trực tiếp, người lớn đi làm trở lại, tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng cũng cao hơn. Chủng virus mới liên tục trẻ hóa, mở rộng phạm vi lây nhiễm khiến nhiều người hoang mang, lo lắng, dù đã tiêm 2- 3 mũi vaccine.

Ngoài ra, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe không chỉ đến từ dịch bệnh, mà còn là tình trạng ô nhiễm môi trường, khói bụi, bụi mịn xuất hiện ngày càng nhiều... dẫn đến các bệnh về đường hô hấp, nhất là ở trẻ em và người lớn tuổi.

Do đó, các chuyên gia, bác sĩ toàn cầu liên tục khuyến khích người dân, kể cả đang khỏe mạnh nên chú trọng nâng cao hệ miễn dịch.

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch. Xây dựng thực đơn đa dạng các nhóm dinh dưỡng, ưu tiên thực phẩm tự nhiên, giàu dưỡng chất và vitamin, tăng cường rau củ và các loại trái cây, có thể chế biến thành nước ép hay sinh tố.

Những thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ảnh: Shutterstock - Tracybee

Thường xuyên tập thể dục, có thể làm quen dần với những bài tập nhẹ như chạy bộ cường độ thấp, đạp xe... Cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giảm căng thẳng ở mức tối thiểu để cơ thể có đủ thời gian tái tạo năng lượng, giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

