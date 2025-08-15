Ba lịch trình từ nhẹ nhàng đến dồn dập cho khách 'đổ bộ' Hà Nội dịp A80

Du khách đến Hà Nội dịp 2/9 có thể tranh thủ đi thêm vịnh Hạ Long hoặc Ninh Bình và vẫn kịp quay về để xem sự kiện diễu binh diễu hành A80.

Hà Nội hứa hẹn là điểm đến "nóng" nhất kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài bốn ngày (30/8-2/9) sắp tới nhờ chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Du khách đến Hà Nội dịp này có thể tranh thủ tham quan thêm một hoặc hai tỉnh thành lân cận.

Dưới đây là ba gợi ý từ ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing công ty du lịch Best Price, phù hợp với ba kiểu du khách: "chill" tại Hà Nội, đi chơi nhẹ nhàng và du lịch dồn dập. Dù theo lịch trình nào, du khách cũng có mặt tại Hà Nội vào ngày 2/9 để xem diễu binh diễu hành.

Các lịch trình sẽ được mặc định khởi hành từ TP HCM, nhóm hai khách, để tính chi phí tương đối. Chi phí trung bình cho cả ba lịch trình vào khoảng 9-10 triệu đồng. Du khách có thể đổi phương tiện từ taxi thành xe máy để giảm chi phí.

Lịch du lịch "dồn dập": Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long 4 ngày 3 đêm

Nếu bạn chỉ có 4 ngày nghỉ lễ 2/9 nhưng vẫn muốn "gom trọn" những điểm đẹp nhất miền Bắc, lịch dồn dập này sẽ là lựa chọn lý tưởng. Cách sắp xếp lịch này giúp tiết kiệm 2-3 giờ di chuyển, đồng thời vẫn đảm bảo có mặt tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9 để xem diễu binh, diễu hành.

Ngày 1 (31/08)

Bay từ TP HCM ra Hà Nội vào buổi sáng, di chuyển về Ninh Bình bằng taxi, giá khoảng một triệu đồng.

Buổi chiều, bạn có thể chọn khám phá Tràng An hoặc Tam Cốc - Bích Động, ngồi thuyền len lỏi giữa núi non và hang động kỳ ảo.

Mùa vàng Tam Cốc. Ảnh: Lê Hoàng

Tối nghỉ tại khách sạn Ninh Bình, giá khoảng 1,5 triệu đồng mỗi đêm, thưởng thức cơm cháy, dê núi và những món đặc sản địa phương.

Ngày 2 (01/09)

Buổi sáng dạo thăm cố đô Hoa Lư và leo Hang Múa, nơi ngắm toàn cảnh cánh đồng lúa xen núi đá tuyệt đẹp.

Sau bữa trưa, di chuyển tới Hạ Long bằng taxi khoảng 4-5 giờ, chi phí một triệu đồng. Nghỉ tại Bãi Cháy, giá phòng khoảng 1,5 triệu đồng mỗi đêm. Tối xuống phố biển thưởng thức hải sản, tản bộ bên bờ vịnh lung linh ánh đèn.

Ngày 3 (02/09)

Khởi hành sớm từ Hạ Long về Hà Nội, khoảng 3-3,5 giờ, để xem lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình. Đây là điểm nhấn quan trọng của chuyến đi.

Buổi chiều, bạn có thể tham quan Lăng Bác, Văn Miếu và hồ Hoàn Kiếm. Tối dạo quanh phố cổ ăn bún chả, nem rán hoặc thưởng thức các món ăn vặt như kem Tràng Tiền, chè thập cẩm. Nghỉ đêm tại khách sạn Hà Nội, giá khoảng 1-2 triệu đồng mỗi đêm.

Ngày 4 (03/09)

Dậy sớm đạp vịt hồ Bảy Mẫu hoặc đi bộ quanh hồ Tây, thưởng thức cà phê trứng, rồi ra sân bay Nội Bài về TP HCM - vé khứ hồi khoảng 4-5 triệu đồng.

Lịch du lịch "thong thả": Hà Nội - Hạ Long 5 ngày 4 đêm

Nếu bạn muốn tận hưởng kỳ nghỉ lễ 2/9 thư giãn, trọn vẹn trải nghiệm, lịch trình này là lựa chọn lý tưởng. Cách sắp xếp giúp bạn khám phá văn hóa, ẩm thực Hà Nội trong 3 ngày đầu, sau đó thư giãn trên du thuyền Hạ Long, đồng thời đảm bảo có mặt tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9 để dự lễ diễu binh.

Ngày 1 (31/08)

Bay từ TP HCM ra Hà Nội vào buổi sáng, check in khách sạn gần khu vực Ba Đình hoặc Đống Đa - giá khoảng 4 triệu cho 3 đêm mỗi phòng đôi - tránh đông đúc ở khu vực Hoàn Kiếm.

Buổi tối, thưởng thức lẩu riêu cua tại phố Nguyễn Biểu hoặc phở bò gia truyền trên phố Lý Quốc Sư, sau đó tản bộ chợ đêm phố cổ, đắm mình trong không khí nhộn nhịp.

Ngày 2 (01/09)

Buổi sáng, khởi động ngày mới với phở gà Trâm nổi tiếng tại Yên Ninh, ghé Lăng Bác cảm nhận không khí trang nghiêm.

Buổi chiều, thăm chùa Trấn Quốc ven Hồ Tây, nhâm nhi bánh tôm giòn rụm và cà phê trứng béo ngậy. Tối thưởng thức chả cá Lã Vọng - món ăn đặc sản của Hà Nội, sau đó tham gia tour đêm Văn Miếu ngắm di tích lung linh khi lên đèn.

Các quân nhân chuẩn bị cho lễ diễu binh diễu hành 80 năm Quốc khánh hôm 5/8. Ảnh: Giang Huy

Ngày 3 (02/09)

Dậy sớm hòa mình vào không khí trang nghiêm của lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình - điểm nhấn của chuyến đi.

Sau sự kiện, ghé Nhà tù Hỏa Lò, dạo phố phường và thử chè Hà Nội. Buổi chiều, nhâm nhi bánh cuốn bà Hoành hoặc bánh cốm Hàng Than, rồi tản bộ quanh hồ Gươm ngắm phố phường lung linh đêm lễ. Nghỉ đêm tại khách sạn Hà Nội.

Ngày 4 (03/09)

Ăn sáng nhẹ, sau đó di chuyển tới Hạ Long bằng taxi (khoảng 1 triệu/chiều).

Buổi trưa, check in cảng Tuần Châu, bắt đầu hành trình trên du thuyền 5 sao, giá khoảng 3,6 triệu đồng mỗi người. Chiều và tối, khám phá Ao Ếch, chèo kayak, bơi lội, thưởng thức bữa tối sang trọng trên tàu, tham gia câu mực đêm hoặc xem phim ngoài trời. Nghỉ đêm trên du thuyền.

Ngày 5 (04/09)

Dậy sớm tập thái cực quyền, ngắm bình minh trên boong tàu, ăn sáng và khám phá Hang Sáng Tối. Sau bữa trưa, trả phòng, di chuyển về Hà Nội bằng taxi, tối bay về TP HCM - vé khứ hồi khoảng 4-5 triệu.

Lịch du lịch "chill": Hà Nội 4 ngày 3 đêm

Nếu bạn muốn một kỳ nghỉ lễ 2/9 đậm chất văn hóa và thư giãn, lịch trình này là lựa chọn lý tưởng. Tập trung tại Hà Nội, bạn sẽ khám phá di tích, phố cổ, ẩm thực đặc sắc và dự lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, không cần rời thành phố.

Ngày 1 (31/08)

Bay từ TP HCM ra Hà Nội vào buổi chiều, check in khách sạn gần Ba Đình hoặc Đống Đa, giá khoảng 4 triệu cho 3 đêm phòng đôi, tránh đông đúc ở Hoàn Kiếm.

Buổi tối, thưởng thức phở Bát Đàn, bún chả Hàng Quạt hoặc chả cá Lã Vọng, sau đó dạo chợ đêm phố cổ, nhâm nhi nem chua rán, bánh tráng trộn, kem Tràng Tiền.

Người Hà Nội chụp ảnh áo dài ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm 11/8. Ảnh: Giang Huy

Ngày 2 (01/09)

Buổi sáng, khởi động với phở gà Trâm, rồi viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu lịch sử.

Buổi chiều, ghé chùa Trấn Quốc ven Hồ Tây, thưởng thức bánh tôm giòn rụm và cà phê trứng Giảng. Tối ăn chả cá Lã Vọng, tham gia tour đêm Văn Miếu ngắm di tích lung linh.

Ngày 3 (02/09)

Dậy sớm hòa mình vào không khí hào hùng của lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình.

Sau lễ, thăm Nhà tù Hỏa Lò, nhâm nhi chè Hà Nội. Buổi chiều, mua bánh cốm Hàng Than, bánh xu xê Phú Thượng, dạo Hồ Gươm ngắm không khí lễ hội. Nghỉ đêm tại khách sạn Hà Nội.

Ngày 4 (03/09)

Ăn sáng, mua quà đặc sản như ô mai Hàng Đường, trà sen Tây Hồ, rồi ra sân bay Nội Bài về TP HCM - vé khứ hồi khoảng 4-5 triệu mỗi người.

Hoài Anh