Bà lão giúp việc 'gọi người về cướp tiền' của chủ biệt thự

TP HCMBà Lê Thị Dư, 72 tuổi, làm công trong căn biệt thự, được cho là bàn bạc với cháu ngoại, gọi thêm người, lên kế hoạch cướp hơn hai tỷ đồng của chủ.

Ngày 10/4, bà Dư cùng cháu trai Lê Hồng Khanh, 42 tuổi; Nguyễn Quốc Thái, 28 tuổi và 4 người khác bị Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM lấy lời khai, làm rõ hành vi Cướp tài sản.

"Các nghi can đã thừa nhận hành vi, khai bà Dư là chủ mưu, có vai trò chính, lôi kéo, lên kế hoạch cho vụ cướp", nguồn tin của VnExpress cho biết.

Theo điều tra ban đầu, Dư và Lê Thị Hồng, 35 tuổi, giúp việc cho chủ căn biệt thự cũng là trụ sở công ty tại hẻm 320 đường Trần Bình Trọng, quận 5. Biết gia đình chủ thường để rất nhiều tiền, ngoại tệ trong nhà nên cả hai nảy sinh lòng tham.

Vài ngày trước, bà Dư gọi vợ chồng Khanh cùng bàn cách dàn dựng kịch bản xông vào biệt thự cướp tài sản. Khanh rủ thêm Thái và một số người cùng tham gia. Nhóm này tụ tập tại nhà trọ của Khanh ở quận Bình Tân để phân công nhiệm vụ, chọn thời điểm gây án.

Tối 9/4, khi chủ nhà đi vắng, bà Dư nhắn Khanh thực hiện kế hoạch. Hơn 18h, nhóm cướp gồm 4 người đeo khẩu trang, balô, dao, búa đến gần căn biệt thự.

Khanh và Dư cầm gói quà, giả nhân viên giao hàng đến bấm chuông. Hồng ra mở cửa, Thái vung dao đe dọa rồi xông thẳng vào trong trong, Khanh chạy theo phía sau. Hai tên còn lại đứng ở ngoài cảnh giới.

Khanh và Thái xộc thẳng vào phòng làm việc, khống chế thiếu niên (người thân của chủ nhà). Thái lấy búa đập vỡ tủ, lấy 1,8 tỷ đồng; 10.000 USD, điện thoại iPhone... cho vào balô và một bao tải rồi cùng Khanh mang ra ngoài lên xe máy đồng phạm tẩu thoát.

Nhóm cướp mang tiền về phòng trọ của Khanh cất, chia nhau mỗi người một nơi, nghe ngóng tình hình.

Đội hình sự đặc nhiệm phối hợp Phòng kỹ thuật Hình sự, Công an quận 5 khám nghiệm hiện trường, phân tích dữ liệu camera an ninh trong căn biệt thự. "Hình ảnh cho thấy vụ cướp diễn ra khá dễ dàng. Chúng đã biết các thông tin trong nhà, nên gần như không tìm tài sản ở nơi khác mà chỉ tập trung nơi cất tiền ở tủ phòng làm việc. Vụ cướp này có tay trong", một cán bộ điều tra cho biết.

Ngay trong đêm, cảnh sát trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực, lần theo dấu vết băng cướp. Khi xác định Khanh và Dư là nghi can, các trinh sát bao vây phòng trọ, bắt giữ và thu hồi toàn bộ tài sản chúng cướp được. Các nghi can còn lại lần lượt bị bắt sau đó.

