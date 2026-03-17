Bà lão cầm dao chống trả tên cướp ở ngoài đồng

Đà NẵngĐang cắt rau ngoài đồng, người phụ nữ 66 tuổi khi bị một thanh niên siết cổ, giật bông tai đã lập tức cầm dao chống trả.

Ngày 17/3, nghi phạm gây án Nguyễn Đăng Trọng, 26 tuổi, đã bị Cơ quan Cảng sát điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Đăng Trọng khi bị bắt giữ.

Theo trình báo, khoảng 20h ngày 15/3, người phụ nữ 66 tuổi đang ngồi cắt rau ngoài đồng thuộc khối Hà Dừa, phường Điện Bàn Đông thì bị một thanh niên từ phía sau tiếp cận, dùng tay siết cổ, bịt miệng, khống chế yêu cầu đưa tiền. Khi nạn nhân tri hô, kẻ này tiếp tục tấn công, giật một bông tai vàng khoảng 5 phân, trị giá gần 8 triệu đồng rồi tẩu thoát bằng xe máy.

Trong lúc chống trả, nạn nhân dùng dao cắt rau đâm trúng tay nghi phạm.

Nghi phạm được xác định là Trọng, người thuộc diện quản lý về ma túy tại địa bàn.

Khoảng 6 giờ sau khi gây án, Trọng bị bắt.

