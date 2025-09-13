Ba Lan và đồng minh cảnh báo Nga 'không khiêu khích'

Ba Lan và khoảng 40 đồng minh ra tuyên bố chung, lên án vụ UAV xâm nhập không phận NATO và kêu gọi Nga tránh các "hành động khiêu khích".

"Chúng tôi ở đây để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến hành động vi phạm luật pháp và Hiến chương Liên Hợp Quốc mà Nga đã thực hiện", Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Bosacki nói với phóng viên trước cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 12/9.

Thứ trưởng Bosacki nói Ba Lan cùng đồng minh kêu gọi Nga "lập tức chấm dứt chiến dịch tại Ukraine, từ bỏ mọi hành động khiêu khích tiếp theo và tôn trọng các nghĩa vụ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc". Ông cũng nhấn mạnh leo thang không thể dẫn tới hòa bình.

Ba Lan và khoảng 40 đồng minh, trong đó có 26 thành viên Liên minh châu Âu (EU), Ukraine, Mỹ, Nhật Bản và Canada, cùng ngày ký tuyên bố chung về vụ loạt UAV nghi của Nga xâm nhập không phận nước này hôm 10/9. "Những hành động liều lĩnh như vậy không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn gây bất ổn, đẩy toàn bộ khu vực đến gần xung đột hơn bao giờ hết", tuyên bố có đoạn.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin. Bộ Quốc phòng Nga trước đó khẳng định không có ý định tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Ba Lan.

UAV rơi xuống làng Czosnowka, miền đông Ba Lan, ngày 10/9. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 10/9 nói rằng ít nhất "19 UAV Nga" đã xâm nhập không phận nước này, phần lớn xuất phát từ Belarus. Lực lượng phòng không Ba Lan và các đơn vị đồn trú của NATO đã tham gia ứng phó, bắn hạ ít nhất 4 phi cơ, những chiếc còn lại dường như đã tự rơi sau khi cạn nhiên liệu.

Giới chức Ba Lan cho biết phần lớn UAV rơi ở tỉnh miền đông Lubelskie, song hai chiếc bay tới địa điểm cách biên giới hơn 300 km. Sự việc khiến một ngôi nhà và một ôtô bị phá hủy, không có ai thương vong.

Hình ảnh được công bố cho thấy những vật thể nghi là UAV mồi bẫy Gerbera rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. Đây là mẫu phi cơ được Nga phát triển để yểm trợ UAV tầm xa dòng Geran, có thể được cấu hình để làm vũ khí tự sát hoặc mồi nhử phòng không. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy phi cơ xâm nhập vùng trời Ba Lan được trang bị đầu đạn sát thương.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/9 tuyên bố tiến hành đợt tập kích hiệp đồng quy mô lớn với vũ khí chính xác cao và UAV tầm xa nhằm vào các doanh nghiệp quốc phòng ở miền tây Ukraine. Cơ quan này khẳng định những UAV được cho là bay vào không phận Ba Lan có tầm hoạt động không quá 700 km và sẵn sàng tham vấn với Bộ Quốc phòng Ba Lan về vấn đề này.

