Ba Lan trục xuất người Ukraine lái drone trên trụ sở chính quyền

Ba Lan trục xuất thanh niên Ukraine vì gây lo ngại an ninh với hành động điều khiển drone bay quanh các tòa nhà chính quyền ở Warsaw.

Giới chức Ba Lan ngày 17/9 phát hiện một máy bay không người lái (drone) bay qua khu các tòa nhà chính quyền, trong đó có dinh thự Tổng thống cũng như các văn phòng của Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng nước này ở thủ đô Warsaw. Cảnh sát Ba Lan đã vô hiệu hóa drone và bắt một thanh niên Ukraine 21 tuổi cùng một cô gái Belarus 17 tuổi.

Dinh thự Tổng thống Ba Lan ở Warsaw. Ảnh: PAP

Jacek Wisniewski, người phát ngôn cảnh sát Warsaw, cho biết thanh niên Ukraine đã vi phạm luật hàng không Ba Lan và sẽ bị phạt tiền, trục xuất về nước. Người này cũng bị cấm nhập cảnh vào khu vực Schengen của châu Âu trong 5 năm.

"Hôm nay, anh ta sẽ được bàn giao cho lực lượng biên phòng Ukraine", phát ngôn viên cảnh sát biên giới Ba Lan Dagmara Bielec nói.

Cô gái người Belarus sau khi bị cảnh sát thẩm vấn đã được thả và không bị buộc tội.

Hệ thống phòng không Ba Lan đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ ít nhất 19 UAV được cho là của Nga xâm nhập không phận nước này, phần lớn xuất phát từ Belarus. Giới chức Ba Lan cho biết phần lớn UAV rơi ở tỉnh miền đông Lubelskie, song hai chiếc bay tới địa điểm cách biên giới hơn 300 km.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này đã tiến hành đợt tập kích hiệp đồng quy mô lớn với vũ khí chính xác cao và UAV tầm xa nhằm vào các doanh nghiệp quốc phòng ở miền tây Ukraine. Nga khẳng định không có ý định tấn công mục tiêu nào trong lãnh thổ Ba Lan.

Ngọc Ánh (Theo AFP)