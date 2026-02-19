Ba Lan kêu gọi công dân rời Iran ngay lập tức

Thủ tướng Donald Tusk kêu gọi toàn bộ công dân Ba Lan rời khỏi Iran, trong lúc Mỹ điều động nhiều lực lượng tới Trung Đông.

"Tất cả những công dân vẫn còn ở Iran cần rời đi ngay lập tức. Trong bất cứ trường hợp nào cũng không nên có kế hoạch tới quốc gia này", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết trong cuộc họp báo hôm nay.

Ông Tusk cũng cảnh báo về tình hình ở Iran, cho rằng khả năng xảy ra xung đột vũ trang là "rất thực tế" và khả năng sơ tán có thể không còn khả thi "trong vòng vài chục giờ tới".

Thủ tướng Ba Lan cũng lưu ý rằng những cảnh báo sơ tán trước đây đã bị phớt lờ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. "Chúng ta đã có những trải nghiệm tồi tệ. Một số người đánh giá thấp những lời kêu gọi kiểu này", ông nói.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Warsaw ngày 14/2. Ảnh: AFP

Đây là lần thứ hai giới chức Ba Lan kêu gọi công dân rời khỏi Iran trong những tháng gần đây. Chính phủ Ba Lan chưa cung cấp chi tiết về số lượng công dân có mặt ở Iran. Bộ Ngoại giao nước này dự kiến đưa ra hướng dẫn bổ sung sau lời kêu gọi của ông Tusk.

Đài CNN ngày 18/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết quân đội Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng tập kích Iran, sớm nhất là vào cuối tuần này, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Lực lượng Mỹ đang hiện diện gần Iran gồm một nhóm tác chiến tàu sân bay, ít nhất 4 máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry, hàng chục tiêm kích F-15E, F-16, F-22 và F-35, cùng lượng lớn máy bay hỗ trợ và phi cơ tiếp dầu. Đây được đánh giá là mức độ hiện diện không quân lớn chưa từng có của Mỹ ở Trung Đông trong vòng hàng chục năm qua.

Thông tin được công bố giữa lúc vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và Mỹ, do Oman trung gian, diễn ra tại Thụy Sĩ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo hai bên đã đạt được "bộ nguyên tắc định hướng" để đàm phán và soạn thảo thỏa thuận với Mỹ.

