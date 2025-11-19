Ba Lan đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của Nga

Ngoại trưởng Ba Lan tuyên bố đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của Nga ở nước này, khi Warsaw cáo buộc Moskva phá hoại tuyến đường sắt đến Ukraine.

"Tôi đã quyết định cho ngừng hoạt động lãnh sự quán Nga tại thành phố Gdansk", Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski tuyên bố hôm nay. Đây là lãnh sự quán cuối cùng của Nga tại Ba Lan.

Điều này đồng nghĩa cơ quan ngoại giao duy nhất của Nga còn hoạt động ở Ba Lan là đại sứ quán tại Warsaw.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 18/11 cho hay hai công dân Ukraine đã hợp tác với tình báo Nga để gây nổ một tuyến đường sắt nối thủ đô Warsaw tới khu vực biên giới với Ukraine cuối tuần qua. Ông mô tả đây là "hành động phá hoại chưa từng có".

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh: Ukrinform

"Quan hệ với Ba Lan đã hoàn toàn xuống cấp. Quyết định này là một minh chứng cho điều đó. Chúng tôi chỉ biết bày tỏ sự tiếc nuối", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói về tuyên bố của Ba Lan.

TASS cùng ngày dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay Moskva sẽ giảm hiện diện ngoại giao và lãnh sự của Ba Lan tại nước này để đáp trả hành động mới của Warsaw.

Ba Lan hồi tháng 10/2024 và tháng 5/2025 lần lượt đóng cửa hai lãnh sự quán của Nga ở Poznan và Krakow, cáo buộc Moskva đứng sau các hành vi phá hoại trong lãnh thổ nước này. Nga đã đáp trả bằng cách đóng cửa các lãnh sự quán của Ba Lan ở St. Petersburg và Kaliningrad.

Hiện tại, Ba Lan chỉ duy trì một lãnh sự quán tại Irkutsk cùng một đại sứ quán và văn phòng lãnh sự tại Moskva.

Quan hệ giữa Warsaw với Moskva vốn căng thẳng lâu nay, nhưng đã lao dốc nhanh chóng sau khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine hồi cuối tháng 2/2022. Ba Lan đã trở thành một trong những đồng minh nhiệt thành ủng hộ Ukraine trong những năm qua.

Thanh Tâm (Theo TASS, AFP, NBC News)