Ba Lan bắt nghi phạm vụ đánh bom Nord Stream

Công dân Ukraine bị bắt tại Ba Lan, theo lệnh truy nã của Đức liên quan loạt vụ đánh bom đường ống khí đốt Nord Stream năm 2022.

Cảnh sát Ba Lan đã bắt Volodymyr Z., công dân Ukraine và là thợ lặn chuyên nghiệp, vào ngày 30/9 tại một thị trấn gần thủ đô Warsaw, theo xác nhận từ luật sư của Z. là Tymoteusz Paprocki với Reuters.

Hãng tin địa phương RMF trước đó đưa tin nghi phạm bị bắt tại Pruszkow, phía tây Warsaw, theo lệnh truy nã của cảnh sát Đức liên quan vụ nổ các đường ống khí đốt Nord Stream năm 2022.

Paprocki cho biết thân chủ của mình phản đối quyết định dẫn độ sang Đức, viện dẫn rằng lệnh bắt giữ không nên được thực thi khi chiến sự Nga - Ukraine chưa kết thúc. "Hạ tầng Nord Stream có mối liên hệ với Gazprom, một trong những chủ sở hữu đường ống và cũng trực tiếp cung cấp tài chính cho hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine", Paprocki nói.

Giới chức Ba Lan chưa công bố thông tin vụ bắt giữ. Bộ Tư pháp và văn phòng công tố liên bang Đức chưa bình luận về diễn biến này.

Bọt khí nổi lên từ vị trí đường ống Nord Stream 2 bị đánh bom trên biển Baltic, khu vực gần đảo Bornholm của Đan Mạch, ngày 27/9/2022. Ảnh: Reuters

Theo RMF, cơ quan công tố thành phố Karlsruhe của Đức phát lệnh truy nã đối với Volodymyr Z. từ tháng 6/2024, tuy nhiên giới chức Ba Lan khi đó không có động thái.

Đến tháng 8, các công tố viên Đức tuyên bố đã xác minh được 7 nghi phạm liên quan vụ đánh bom Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Cảnh sát Italy vài ngày sau bắt một nghi phạm tên Serhii K., được mô tả là cựu đại úy quân đội Ukraine và giữ vai trò thủ lĩnh nhóm. Một số nghi phạm khác được cho là đã trở lại Ukraine tham chiến, trong đó có người đã thiệt mạng.

Theo báo Suddeutsche Zeitung và Die Zeit của Đức, điều tra viên tin rằng Volodymyr Z. là một trong những nghi phạm trực tiếp đặt thuốc nổ dưới đáy biển Baltic.

Vị trí rò rỉ sau các vụ nổ trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 vào tháng 9/2022. Đồ họa: Guardian

Nord Stream 1 đi vào hoạt động năm 2011 và Nord Stream 2 hoàn thành cuối năm 2021 nhưng chưa bao giờ vận hành. Trong quá trình xây dựng, những đường ống này đã thổi bùng tranh cãi lớn ở cả châu Âu và Mỹ. Mỹ chỉ trích Đức vì giúp xây dựng các đường ống vì chúng làm tăng tình trạng phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga.

Các đường ống bị đánh bom vào tháng 9/2022, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu. Các cuộc điều tra của Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đều khẳng định đây là vụ phá hoại có chủ đích, sau khi tìm thấy dấu vết chất nổ trên nhiều vật thể trục vớt được.

Đây là một trong những vụ điều tra gây tranh cãi nhất thập kỷ, nhưng đến nay chưa có quốc gia hay tổ chức nào nhận trách nhiệm. Nga cáo buộc Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ phá hoại, song cả ba nước đều phủ nhận. Thụy Điển và Đan Mạch đã khép lại điều tra vào tháng 2 năm nay mà không xác định được nghi phạm.

Thanh Danh (Theo Reuters, Kyiv Post)