Ba lần bạn nam từ chối đi chơi nhưng ngày nào cũng chat với tôi

Không hiểu bạn có thích tôi hay không; giờ tôi trong tình thế "đi không nỡ, ở không đành", có nên tiếp tục các cuộc trò chuyện online?

Tôi là nữ, 27 tuổi, công việc ổn định và đang say nắng một bạn kém 3 tuổi. Vì tôi đang trong cơn say, không đủ tỉnh táo để xác định thái độ của bạn đối với mình nên mạn phép viết bài này, hy vọng các bạn cho tôi lời khuyên, giúp tôi bớt say. Sau 2 tháng nói chuyện, chúng tôi đã gặp nhau hai lần, bạn chủ động, lần một cách lần 2 một tuần. Tôi rất thích bạn. Tiếp xúc với bạn, tôi cảm thấy dễ chịu, bạn nhẹ nhàng và ít nói nhưng khi nói rất chuẩn. Tôi thấy vui khi ở bên cạnh bạn. Chính vì thế, tôi chủ động rủ bạn đi dạo ba lần nhưng đều bị từ chối. Có lẽ bạn không thích nên không muốn dành thời gian cho tôi.

Về bạn: Công việc của bạn khá bận, làm từ 8h đến 18h30 hoặc hơn, lại áp lực. Bạn chia sẻ với tôi không dưới một lần là 3 năm sau bạn sẽ đủ tiền cưới vợ và hiện tại chưa có người yêu. Thái độ và cách cư xử của bạn với tôi luôn đúng mực. Hai lần đi cà phê với nhau, bạn luôn tự dọn ly, đưa thức uống thừa cho tôi (tôi mang về vì uống thừa). Tôi nghĩ bạn được hưởng sự giáo dục tốt.

Vấn đề làm tôi thấy khó hiểu ở bạn là vẫn trò chuyện với tôi hàng ngày như chat, video call, chia sẻ cuộc sống của bạn, lắng nghe tôi nói và chưa bao giờ là người ngắt máy trước. Chúng tôi cân bằng những lần bắt chuyện, có lúc là tôi, có lúc là bạn. Khi tôi lơ, bạn sẽ rất nhiệt tình kéo cuộc trò chuyện quay trở lại và tôi cũng vậy.

Trong những cuộc trò chuyện, tôi đã bật đèn xanh về việc thích bạn, rất vui nếu bạn nói câu mà tôi đang muốn nghe. Thế nhưng bạn lơ chuyện đó đi, bảo từ từ rồi tính tiếp. Tôi phải làm sao đây, khó hơn là làm thế nào để bạn tỏ tình với tôi?

Quỳnh Giao