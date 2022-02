Ba kỳ thủ Mỹ vào bán kết Grand Prix Berlin

ĐứcBán kết chặng Grand Prix đầu tiên năm 2022 gồm cặp đấu Hikaru Nakamura - Richard Rapport, và Levon Aronian - Leinier Dominguez.

Vòng bảng FIDE Grand Prix ở Berlin kết thúc hôm 11/2, xác định những suất cuối đến bán kết qua loạt tie-break. Dominguez thắng đồng hương Wesley So 1,5-0,5 để vào bán kết gặp một kỳ thủ Mỹ khác là Aronian. Kỳ thủ gốc Armenia đã vượt qua vòng bảng từ hôm 9/2, sớm một vòng đấu.

Rapport cũng hạ Radosław Wojtaszek với tỷ số 1,5-0,5 ở tie-break, vào bán kết đụng cựu số hai thế giới Nakamura. Rapport là kỳ thủ duy nhất không phải người Mỹ góp mặt tại bán kết.

Leinier Dominguez trong ván tie-break đầu tiên với Wesley So ở Berlin, Đức hôm 11/2. Ảnh: Chess.com

Nakamura tự nhận mình không phải kỳ thủ chuyên nghiệp, mà là một streamer trên nền tảng Youtube và Twitch. Anh bất ngờ đứng đầu bảng A trước lão tướng Alexander Grischuk, tài năng trẻ Andrey Esipenko và cựu thần đồng Etienne Bacrot. Nakamura cầm quân trắng thắng Esipenko và Grischuk, hoà bốn ván còn lại. Trong đó ở ván cuối, anh cầm quân đen và hoà Esipenko trong thế thua.

Bảng B cũng diễn ra kịch tính khi Rapport thua Wojtaszek ngay ở ván đầu tiên. Nhưng trong năm ván còn lại, kỳ thủ Hungary thắng cả hai ván trước Vladimir Fedoseev. Rapport và Wojtaszek kết thúc vòng bảng với cùng 3,5 điểm. Với sức cờ nhanh trội hơn, Rapport thắng nhanh Wojtaszek ở loạt tie-break.

Bảng C ngã ngũ sớm hơn cả khi Aronian kiếm bốn điểm qua năm ván đầu tiên. Khi đó, các đối thủ đều không có nhiều hơn 2,5 điểm. Aronian hạ Vidit Gujrathi và thắng Vincent Keymer hai lần.

Ở bảng D, Dominguez thua So, nhưng thắng Pentala Harikrishna và Alexei Shirov hai lần. Hai kỳ thủ Mỹ kết thúc sáu ván với cùng bốn điểm. Ở tie-break, So mắc sai lầm ở những lúc thời gian gần cạn, khiến anh thất bại. "Tôi sẽ phải về nhà, không ổn chút nào, nhưng cờ vua là vậy", So nói. "Tôi đã tập luyện cật lực nhưng kết quả lại phụ thuộc vào một quyết định chỉ trong vài giây".

Grand Prix Berlin quy tụ 16 kỳ thủ, chia làm bốn bảng, mỗi bảng bốn người. Bốn kỳ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết, đấu hai ván. Kỳ thủ thắng trận chung kết được 13 điểm, về nhì được 10 điểm. Những kỳ thủ dừng bước ở bán kết được bảy điểm. Mỗi kỳ thủ được chơi tối đa hai trong ba chặng Grand Prix. Hai kỳ thủ điểm tổng cao nhất ở Grand Prix sẽ giành hai suất cuối dự giải Thách đấu 2022 (Candidates). Người thắng Candidates sẽ tranh ngôi Vua cờ với Magnus Carlsen vào mùa thu 2023. Sáu kỳ thủ đã góp mặt tại Candidates là Ian Nepomniachtchi, Teimour Radjabov, Alireza Firouzja, Jan-Krzysztof Duda, Fabiano Caruana và Sergey Karjakin.

Bán kết Grand Prix Berlin diễn ra từ 12/2 đến 14/2. Ngày thi đấu đều bắt đầu lúc 21h, giờ Hà Nội.

Xuân Bình