Khoảng 13h10, lửa bùng lên từ kiốt bán trà sữa tại số 168 phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng cũ) nhanh chóng lan sang hai cửa hàng dịch vụ giặt là bên cạnh. Phát hiện cháy, các hộ kinh doanh chỉ kịp chuyển một số ít đồ đạc ra ngoài và dùng bình mini dập lửa, nhưng bất thành.

Ba kiốt phố trung tâm Hà Nội cháy ngùn ngụt Lửa bốc ngùn ngụt ở đám cháy phố Lò Đúc. Video: Thảo Nguyên

Lực lượng PCCC khu vực số 9 điều bốn xe cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phong tỏa một đoạn phố Lò Đúc, khống chế được đám cháy lúc 14h20.

Phần kết cấu tường vữa, mái nhà, bảng hiệu các cửa hàng bị thiêu rụi. Ảnh: Việt An

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song cả ba kiốt bị thiêu rụi. Khu vực xảy ra cháy có diện tích hơn 40 m2, có tường gạch và mái tôn, được chia tách để cho các hộ kinh doanh.

Phần lớn tài sản bên trong cũng bị thiêu rụi. Ảnh: Việt An

Nguyên nhân đang được làm rõ.

