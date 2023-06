Ba kiểu du lịch chữa lành tại đảo Jeju

Tìm về thiên nhiên, thiền định trong rừng, trải nghiệm dịch vụ cao cấp là ba kiểu du lịch chữa lành đang thịnh hành tại đảo Jeju, Hàn Quốc.

Cuộc sống phát triển nhanh chóng với guồng quay hối hả thường tạo nên áp lực vô hình đối với tất cả chúng ta. Vì vậy, xu hướng du lịch chữa lành ra đời với mục tiêu giải tỏa căng thẳng, đem đến năng lượng tích cực, tinh thần vui vẻ lạc quan. Đảo Jeju đang là điểm đến hứa hẹn cho du lịch chữa lành hiện nay. Du khách có thể tới Jeju để khám phá cảnh quan, đồng thời tìm cho mình những liệu pháp chữa lành tâm hồn với thiên nhiên.

Tìm về thiên nhiên

Khi trở về với thiên nhiên, hít thở không khí trong lành và cảm nhận sự tĩnh lặng từ bên trong tâm hồn, đa số ai cũng cảm nhận được sự nhẹ nhàng, giải tỏa được những mệt mỏi, căng thẳng.

Thiên nhiên giúp tâm trí và sức khỏe con người khỏe mạnh hơn. Ảnh: visitjeju

Chuyến đi tới Jeju mở ra một khung cảnh tươi đẹp của núi rừng với sự hoang sơ. Từ đó, bạn có thể cảm nhận được sự bình yên của cuộc sống trên đảo. Thành phố Seogwipo trên đảo Jeju có một khu rừng chữa lành nổi tiếng, với thảm thực vật đa dạng, các loài cây cổ thụ như cây bách diệp, bạch dương trải dài hai bên đường rừng. Không khí trong rừng cũng trong lành, dễ chịu, kết hợp các loài cây quý giúp mang lại tinh thần sảng khoái cho du khách ghé thăm. Rừng chữa lành Seogwipo được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công nhận vào năm 2020.

Thiền định giữa rừng

Thiền là phương pháp quen thuộc giúp cân bằng lại cảm xúc, từ đó cải thiện sức khoẻ thể chất và tinh thần. Đặc biệt khi thiền định giữa núi rừng sẽ tạo ra sự sảng khoái, thư giãn tuyệt đối, kết nối tâm trí - cơ thể - thiên nhiên.

Các khóa thiền định trong rừng tại đảo Jeju. Ảnh: visitjeju

Jeju có nhiều khoá thiền tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp, tiêu biểu là Chuidasun Resort hay Trung tâm sức khỏe Khách sạn We Hotel. Khi đến với Chuidasun Resort, điểm ấn tượng đầu tiên với du khách là nằm ngay cạnh bãi biển Ojori. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn biển rộng, phía xa là đỉnh mặt trời mọc Seongsan IIchulbong và đảo Udo. Khoá thiền ở khu nghỉ dưỡng được các chuyên gia hàng đầu hướng dẫn sẽ giúp bạn cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt.

Trong khi đó, Trung tâm sức khỏe Khách sạn We Hotel có chất lượng dịch vụ cao cấp, đa dạng trải nghiệm đến không gian thiền định ngoài trời. We Hotel nằm giữa khu rừng với không khí trong lành, bao quanh bởi những năng lượng tự nhiên của núi Hallasan, thuộc khu bảo tồn sinh thái của đảo Jeju do UNESCO công nhận.

Vào mùa hè, nơi đây có không khí mát mẻ, nhiều ánh nắng tự nhiên. Đi dạo bộ trong khu rừng tự nhiên này sẽ giúp bạn cảm nhận được sự bình yên, thư giãn khi lắng nghe tiếng gió thổi, chim hót và ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua từng tán lá. Không chỉ vậy, khách sạn We Hotel còn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ từ thiên nhiên từ nước đá núi lửa, cải thiện phục hồi da, thúc đẩy tuần hoàn máu thông qua bể sục, bồn xông hơi chuẩn châu Âu.

Du lịch chữa lành cao cấp

Tour du lịch du thuyền tại đảo Jeju. Ảnh: visitjeju

Tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch được nghỉ ngơi và tận hưởng những dịch vụ cao cấp cũng là hình thức du lịch chữa lành. Đến đảo Jeju, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ cao cấp của Pinx P Leisure. Pinx có 3 tour trải nghiệm gồm biển, núi Songak và đảo Chagwido.

Tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch được nghỉ ngơi và tận hưởng những dịch vụ cao cấp cũng là hình thức du lịch chữa lành. Đến đảo Jeju, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ cao cấp của Pinx P Leisure. Pinx có 3 tour trải nghiệm gồm biển, núi Songak và đảo Chagwido.

Du khách có thể chọn thư giãn và thưởng thức cảnh biển trên du thuyền sang trọng cùng rượu và các món ăn cao cấp. Nếu yêu thích cưỡi ngựa theo phong cách quý tộc, bạn có thể chọn tour núi Songak để được huấn luyện viên hướng dẫn cưỡi những chú ngựa cao cấp thuộc giống Hallama Jeju. Ngoài ra, du khách còn được chơi golf trên đảo, tham gia các chương trình thiền định, chia sẻ về nghệ thuật từ các chuyên gia. Tất cả trải nghiệm thông thường đều được nâng tầm với dịch vụ chất lượng cao.

Thanh Thư