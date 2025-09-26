Ba kiểu áo tắm giới trẻ Việt ưa chuộng

Phong cách phù hợp với mọi dáng người, có khả năng che khuyết điểm ở vòng hai. Nếu bạn không tự tin với vóc dáng, nên chọn tông màu tối. Giá của thiết kế này thường cao hơn áo tắm phổ thông, từ 600.000 đồng trở lên. Ảnh: Pinterest