Ba khu phố thời trang hút khách đến Hàn Quốc tháng 11

Khi lá nhuộm màu và không khí se lạnh, Seoul bước vào mùa thời trang màu sắc nhất trong năm. Tổ chức Du lịch Seoul (STO) gợi ý ba khu phố biểu tượng: Seongsu, Itaewon và Hongdae - nơi phản chiếu nhịp sống và gu thẩm mỹ của thủ đô Hàn Quốc.

Từ hơi thở công nghiệp pha chất nghệ sĩ ở Seongsu, nét đa văn hóa đặc trưng của Itaewon đến tinh thần sáng tạo tự do tại Hongdae, mỗi khu vực là các lát cắt trong bức tranh thời trang và đô thị không ngừng biến chuyển của Seoul.

Seongsu – thiên đường hipster của Hàn Quốc

Từng là khu công nghiệp tập trung nhiều xưởng sản xuất nhỏ, Seongsu nay được ví như Brooklyn của Hàn Quốc - điểm đến tiên phong trong làng thời trang sáng tạo. Những nhà máy, xưởng sửa chữa từ thập niên 1980-1990 được tái sinh thành cửa hàng pop-up, quán cà phê phong cách avant-garde và không gian triển lãm nghệ thuật.

Những nhà máy, xưởng sửa chữa từ thập niên 1980-1990 được tái sinh thành cửa hàng. Ảnh: STO

Các cửa hàng chủ lực giới thiệu thương hiệu nội địa mới nổi xuất hiện song song cùng các nhà mốt quốc tế như Dior, tạo nên bầu không khí quốc tế giữa những tòa nhà gạch đỏ đặc trưng. Những địa điểm mang tính biểu tượng như Daelim Changgo hay quán cà phê Zagmach (chuyển đổi từ xưởng in cũ) giúp du khách cảm nhận rõ chất công nghiệp kết hợp nghệ thuật đặc trưng của khu phố.

Tản bộ dọc đường Yeonmujang-gil, du khách có thể khám phá trái tim của Seongsu qua các tác phẩm nghệ thuật công cộng, cửa hàng đa thương hiệu như EQL Seongsu hay boutique tuyển chọn Point of View. Phố phường nơi đây là sân chơi của sáng tạo, với các cửa hàng vintage, nhãn hiệu độc lập và tranh tường đường phố, thể hiện tinh thần thiết kế hiện đại gắn liền với đời sống đô thị.

Itaewon – nơi giao thoa của phong cách toàn cầu

Itaewon, ngã tư quốc tế của Seoul, là điểm gặp gỡ của hàng chục nền văn hóa và triết lý thời trang khác nhau. Từ tiệm may đo riêng, cửa hàng vintage đến boutique cao cấp và thương hiệu quốc tế, Itaewon là nơi đề cao sự xa xỉ lẫn cá tính riêng biệt.

Lịch sử từng là nơi sinh sống của người nước ngoài và quân nhân Mỹ đã tạo nên nền tảng giao thoa văn hóa sâu sắc. Hiện dọc các con phố, du khách dễ dàng bắt gặp từ đồ nội thất cổ điển đến những xu hướng thời trang tiên phong.

PDF Seoul, không gian kết hợp giữa nghệ thuật, thời trang và nhiếp ảnh. Ảnh: STO

Một số địa chỉ nổi bật gồm cửa hàng đa thương hiệu Beaker và PDF Seoul - không gian kết hợp giữa nghệ thuật, thời trang và nhiếp ảnh, nơi nội thất sáng tạo cũng đáng chiêm ngưỡng như các bộ sưu tập trưng bày.

Mùa thu, Itaewon còn rộn ràng với nhiều lễ hội đường phố, trong đó Lễ hội Đồ cổ và Vintage diễn ra từ ngày 6 đến 9/11 là điểm nhấn, mang lại sắc màu hoài cổ và năng lượng mới cho khu phố đa dạng này.

Hongdae - sân chơi sáng tạo của giới trẻ

Được xem là "linh hồn văn hóa trẻ" của Hàn Quốc, Hongdae luôn ngập tràn năng lượng sáng tạo, âm nhạc và thời trang thử nghiệm. Khởi nguồn từ khu vực quanh Đại học Hongik - cái nôi nghệ thuật của Seoul - Hongdae bùng nổ vào thập niên 1990 với phong trào indie và nghệ thuật đường phố, dấu ấn vẫn hiện diện cho đến hôm nay.

Một buổi trình diễn thời trang trên con đường "Red Road". Ảnh: STO

Các cửa hàng chủ lực của Musinsa, Gentle Monster nằm xen kẽ với chợ phiên và sự kiện pop-up sôi động. Con đường Red Road nổi tiếng - nơi nghệ sĩ biểu diễn đường phố và trưng bày nghệ thuật là điểm dạo bộ lý tưởng để cảm nhận năng lượng trẻ trung của khu phố.

Tháng 11, không gian Hongdae trở nên sôi động hơn với các buổi trình diễn, triển lãm và sự kiện thời trang thu hút sinh viên, nhà thiết kế và tín đồ thời trang quốc tế. Tòa nhà KT&G Sangsangmadang vẫn là trung tâm của khu vực - địa điểm không thể bỏ qua cho những ai yêu nghệ thuật, nơi hòa quyện âm nhạc, thời trang và tinh thần sáng tạo phóng khoáng của Seoul.

Tuấn Anh (Theo The Korea Times)