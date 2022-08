Ba khu nghỉ dưỡng cao cấp phong cách Nhật Bản

Kawara My An Onsen Resort nằm bên dòng sông Phổ Lợi ở thôn Mỹ An, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế. Nơi đây nhắm đến phong cách nghỉ dưỡng của Nhật Bản. Du khách có thể đi bộ trong khu vườn Nhật ngắm nhiều tiểu cảnh bonsai, ngâm mình trong suối khoáng nóng trong nhà và ngoài trời, cảm nhận kiến trúc giao thoa giữa Huế và Nhật Bản. Ảnh: Khu nghỉ dưỡng