Ba khu đô thị hơn 1 tỷ USD tại Măng Đen tìm được nhà đầu tư

Quảng NgãiBa khu đô thị quy mô lớn tại xã Măng Đen vừa lựa chọn được nhà đầu tư, có tổng diện tích gần 790 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 26.500 tỷ đồng.

Theo công bố của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, ba dự án khu đô thị tại xã Măng Đen vừa hoàn tất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, gồm khu đô thị số 1, số 4 và số 5, với tổng vốn đầu tư khoảng 26.500 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án có quy mô lớn nhất là khu đô thị số 4, vốn hơn 10.200 tỷ đồng, diện tích 247 ha, quy mô dân số khoảng 11.400 người. Khu đô thị này được định hướng thành thung lũng văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp, với các loại hình nhà ở, dịch vụ, thương mại và du lịch. Liên danh Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt – Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Ngôi sao Phú Quốc là nhà đầu tư trúng thầu.

Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt cũng được tỉnh Quảng Ngãi chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị số 5, quy mô gần 277 ha, vốn đầu tư khoảng 9.600 tỷ đồng. Dự án này được định vị là khu đô thị cửa ngõ gắn với giao thương, công nghiệp hỗ trợ và hệ thống dịch vụ với quy mô dân số dự kiến 30.371 người.

Nút giao cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Linh

Dự án còn lại là Khu đô thị số 1, nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Tập đoàn Sun World. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.647 tỷ đồng, diện tích khoảng 264 ha, quy mô dân số dự kiến 7.738 người. Đây là dự án hướng đến phát triển khu đô thị thể thao, chăm sóc sức khỏe, kết hợp nhà ở, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng.

Ba dự án đều triển khai từ năm 2025, dự kiến hoàn thành năm 2034, kỳ vọng tạo diện mạo mới cho Măng Đen và tăng sức hút du lịch nghỉ dưỡng khu vực này.

Tỉnh Quảng Ngãi mới (sau sáp nhập với Kon Tum từ 1/7) quy mô hơn 14.800 km2, là một trong 5 tỉnh diện tích lớn nhất cả nước. Dân số tại đây khoảng 2,1 triệu người. Thị trường bất động sản Quảng Ngãi sau sáp nhập được đánh giá nhiều tiềm năng, đặc biệt ở các khu vực trọng điểm như Măng Đen - nơi được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới về đô thị và du lịch sinh thái, tương tự Đà Lạt hay Sa Pa.

Theo chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực xã Măng Đen được quy hoạch 7 khu đô thị. Trong đó, ba khu đô thị số 1, số 4 và số 5 đã được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư. Bốn khu đô thị còn lại, gồm các khu đô thị số 2, số 3, số 6 và số 7, với tổng diện tích khoảng 1.052 ha.

Phương Uyên