Ứng viên tổng thống Mỹ - bà Kamala Harris - kết thúc buổi tranh luận với ông Donald Trump bằng ca khúc "The Man" của Taylor Swift.

Ngày 11/9, bà Kamala Harris gây chú ý khi rời sân khấu tranh luận trên nền ca khúc The Man. Bài hát có câu: "I’m so sick of running as fast as I can. Wondering if I’d get there quicker if I was a man" (Tôi quá chán ghét việc phải chạy nhanh nhất có thể. Tự hỏi liệu bản thân có thể chạm đích sớm hơn nếu là đàn ông). Trước khi khép lại phần phát biểu, bà nói với người ủng hộ: "Siêng năng chăm chỉ chính là việc tốt. Và chúng ta sẽ chiến thắng".

Bà Kamala Harris dùng nhạc Taylor Swift cho chiến dịch tranh cử Bà Kamala Harris kết thúc phần tranh luận, vẫy tay chào người ủng hộ khi rời sân khấu trong giai điệu ca khúc của Taylor Swift. Video: Betches News

The Man thuộc đĩa nhạc thứ bảy của Taylor Swift - Lover - ra mắt năm 2019. Với chủ đề nữ quyền, ca khúc chỉ trích các tiêu chuẩn kép xã hội ưu ái cho đàn ông. Trong MV, giọng ca sinh năm 1989 vào vai người đàn ông da trắng, giàu có với nhiều thói hư tật xấu nhưng vẫn được mọi người tung hô. Forbes đánh giá đây là bài hát quan trọng nhất trong album, phản ánh tình trạng phân biệt giới tính mà phụ nữ phải đối mặt hàng ngày.

Mv "The Man" của Taylor Swift Trích đoạn MV "The Man" của Taylor Swift, hiện đạt hơn 100 triệu lượt xem sau bốn năm phát hành. Video: YouTube Taylor Swift

Bà Kamala Harris dùng nhạc của Taylor Swift sau khi ca sĩ tuyên bố ủng hộ bà, gọi ứng viên là "chiến binh lẽ phải" trên Instagram cùng ngày. Swift viết: "Tôi nghĩ người phụ nữ này là một nhà lãnh đạo vững vàng, tài năng và tin rằng đất nước chúng ta có thể đạt nhiều thành tựu hơn nữa nếu được dẫn dắt bởi sự điềm tĩnh thay vì hỗn loạn".

Đồng thời, cô cho biết sẽ bỏ phiếu cho thống đống bang Minnesota Tim Walz vào vị trí phó tổng thống. Ca sĩ cảm thấy "ấm lòng và ấn tượng" khi bà Harris chọn ông Walz làm người đồng hành vì ông luôn nỗ lực cho quyền lợi cộng đồng LGBTQ+, vấn đề thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và "quyền phụ nữ tự quyết định cơ thể của mình", ám chỉ quyền phá thai.

Đáp lại Taylor Swift, Tim Walz cảm ơn ca sĩ trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên kênh MSNBC. Ông nói: "Trước hết, tôi vô cùng biết ơn cô ấy. Lời lẽ của cô thật hùng hồn và rõ ràng. Đây chính là lòng can đảm mà người dân nước Mỹ cần".

Ca sĩ Taylor Swift (trái) và bà Kamala Harris. Ảnh: WireImage/ Official White House Photo

Lần đầu Taylor Swift lên tiếng về cuộc chạy đua Nhà trắng 2024. Nghệ sĩ thường thận trọng với các vấn đề chính trị, hạn chế bày tỏ quan điểm cá nhân. Với lượng fan đông đảo, lập trường của cô thu hút rất nhiều chú ý. Theo Hollywood Reporter, các nhà phân tích chính trị đánh giá quyết định bỏ phiếu của Taylor Swift "có thể đóng vai trò then chốt", ảnh hưởng kết quả bình chọn. Trước đó, cô đã ủng hộ ông Joe Biden và bà Kamala Harris trong chiến dịch tranh cử năm 2020, đánh dấu lần đầu tiên ca sĩ công khai ủng hộ một ứng viên tổng thống.

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Swift nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận The Eras Tour là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD. Tài sản ròng của ca sĩ khoảng 1,1 tỷ USD.

Phương Thảo (theo People)