Ba học sinh đuối nước khi tắm suối

Quảng BìnhNhóm học sinh ở xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa rủ nhau đi tắm suối, ba em tử vong khi vào vùng nước sâu, ngày 1/5.

Khoảng 12h30, 5 học sinh ở xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa rủ nhau đi tắm tại khu vực suối Cái gần đập Mò Ro, thôn Tiền Phong. Trong lúc tắm, ba em bị nước chảy xiết cuốn vào vùng nước sâu. Thấy bạn gặp nạn, hai em còn lại gọi người đến cứu song không kịp.

Ông Cao Xuân Dương, Chủ tịch UBND xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa cho biết, ba học sinh tử vong gồm Cao Thị Mỹ Quyên, 16 tuổi, học lớp 10; Cao Tiến Toàn, 14 tuổi, học lớp 8 và em Cao Huyền Trang, 12 tuổi, học lớp 6.

Các em cùng trú tại thôn Tiền Phong và học tại Trường THCS, THPT Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Cao Thị Mỹ Quyên và Cao Tiến Toàn là hai chị em ruột. Chính quyền xã Trung Hóa đã đưa thi thể ba học sinh về nhà, hỗ trợ các gia đình tổ chức mai táng.

Khu vực suối nơi ba học sinh gặp nạn. Ảnh: Vạn An

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, cho biết toàn cầu có hơn 236.000 người tử vong vì đuối nước mỗi năm. "Ai cũng có thể bị đuối nước, nhưng hoàn toàn có thể phòng chống", bà Pratt nói, thêm rằng chính phủ Việt Nam cần tập trung dạy cho trẻ em trong độ tuổi đến trường các kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và cứu nước an toàn.

Tại Việt Nam, chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ tại cộng đồng được triển khai từ 2018 đến nay, bằng cách dạy bơi tại một số tỉnh có nguy cơ như Đồng Tháp, An Giang, Đà Nẵng..., với hơn 30.000 trẻ đã được dạy bơi an toàn. Theo đánh giá độc lập, tỷ lệ biết bơi của trẻ em tại địa bàn can thiệp đã tăng gấp hai lần, tỷ lệ đuối nước ở trẻ giảm 30%.

Việt Nam đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2030, khoảng 50% trẻ 6-15 tuổi biết bơi; 60% trẻ được dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Võ Thạnh