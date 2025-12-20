Ba học sinh chuyên Anh cùng đạt điểm SAT tuyệt đối

Ba học sinh lớp 12 chuyên Anh, THPT chuyên Ngoại ngữ, cùng đạt 1600 SAT trong một đợt thi, thuộc diện "đặc biệt" ở trường này.

College Board, tổ chức sở hữu bài thi SAT, tối 19/12 công bố điểm đợt thi cuối cùng của năm, diễn ra cách đây hai tuần. SAT (Scholastic Assessment Test) là bài thi chuẩn hóa quốc tế, kiểm tra năng lực đọc, viết và Toán học, dùng để xét tuyển đại học ở Mỹ và nhiều quốc gia khác.

THPT chuyên Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), có ba học sinh đạt điểm tối đa 1600/1600, gồm Phạm Thế Tuấn (lớp 12A1), Nguyễn Minh Thư (12A3), Hà Bảo Trân (12A6). Cả ba đều ở khối chuyên Anh.

Mỗi năm có 7 kỳ thi SAT được tổ chức, khoảng hai triệu học sinh trên thế giới tham dự, theo College Board. Từ mốc 1530 trở lên, người thi lọt top 1% cao nhất.

"Nhà trường thấy vui và tự hào trước thành tích của các em. Đây là thành quả của một quá trình học tập nghiêm túc, có định hướng rõ ràng và khát vọng hội nhập quốc tế", cô Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó hiệu trưởng, bày tỏ.

Cô Chi cho biết năm nào trường cũng có học sinh đạt 1.600 SAT. Tuy nhiên, việc ba học sinh có mức điểm này trong cùng đợt thi, là điều "đặc biệt và ấn tượng". Cách đây hai tháng, một học sinh khác cũng đạt mức này, là Nguyễn Kiều Anh (lớp 12A1).

Từ trái qua: Minh Thư, Thế Tuấn và Bảo Trân. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Minh Thư và Bảo Trân cũng thấy bất ngờ về kết quả. Cả hai nhìn nhận học sinh chuyên Anh có một số lợi thế khi ôn thi SAT, như nền tảng từ pháp, từ vựng chắc chắn, kỹ năng đọc hiểu tốt. Dù vậy, phần đọc hiểu SAT thiên về tư duy, nên để đạt điểm cao, thí sinh còn phải biết suy luận.

Phương pháp học của Thư là đọc cẩn thận, không để rơi vào "bẫy" của đề thi, đồng thời luyện đề thật nhiều. Tháng cao điểm gần thi, nữ sinh dành 3-4 tiếng mỗi ngày để làm đề.

Nói thêm, Bảo Trân cho biết thường nghiên cứu kỹ những câu làm sai, xem vấn đề nằm ở đâu để rút kinh nghiệm. Khi thi, em giữ tâm lý thoải mái, vững vàng để đạt điểm đúng phong độ.

Với điểm số đạt được, Minh Thư muốn đăng ký xét tuyển kết hợp vào đại học trong nước, còn Bảo Trân dự định du học.

Nguyễn Kiều Anh, học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ đạt 1600 SAT, đợt tháng 10. Ảnh: Nhà trường cung cấp

THPT chuyên Ngoại ngữ được thành lập năm 1969, là trường chuyên về ngoại ngữ duy nhất ở phổ thông. Mỗi năm, trường tuyển khoảng 600 học sinh lớp 10 và các khối chuyên Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật, Hàn.

Theo cô Ngọc Chi, kết quả mà học sinh đạt được là động lực để trường tiếp tục kiên định với triết lý giáo dục đào tạo các em trở thành công dân toàn cầu, mạnh về ngoại ngữ, vững kiến thức văn hóa, giàu bản lĩnh và trách nhiệm xã hội.

Thanh Hằng