Ba học sinh BVIS TP HCM đạt thành tích thế giới

Ba học sinh Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS) TP HCM vừa được Hội đồng Khảo thí Cambridge và Pearson Edexcel vinh danh "Top in the World" ở các môn Toán, tiếng Anh và Truyền thông.

Qua các kỳ thi quốc tế IGCSE, AS Level và A Level cùng hai Hội đồng Khảo thí Cambridge và Pearson Edexcel, năm học qua, trường BVIS ghi nhận nhiều em học sinh có thành tích xuất sắc. Điển hình là Kim Mai, Tường Thụy và Hoàng Quyên được trao danh hiệu "Top in the World" - điểm số cao nhất thế giới ở từng môn thi.

Cụ thể, em Kim Mai đạt thành tích "Top in the World" ở môn Toán học A (Mathematics A), em Tường Thụy và em Hoàng Quyên cũng được vinh danh với danh hiệu tương tự lần lượt ở hai môn Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, bao gồm cả kỹ năng nói (English as a Second Language - Count in Speaking skill) và môn Nghiên cứu Truyền thông (Media Studies).

Kim Mai cho biết, em đặt mục tiêu nhỏ mỗi ngày để tiến bộ liên tục với môn Toán. Nhờ sự hỗ trợ tận tình của thầy cô, em tự tin và yêu thích môn học này hơn.

Học sinh BVIS trong giờ học Thiết kế và Công nghệ chương trình Trung học Quốc tế IGCSE Ảnh: BVIS

Bên cạnh đó, nhiều học sinh BVIS cũng đạt danh hiệu "Điểm cao nhất Việt Nam" và "Thành tích cao" ở các môn Sinh học, Hóa học, Vật lý, Kinh doanh, Tâm lý học, Văn học Anh và Thiết kế - Công nghệ. Trong đó, Huỳnh Triệu Hoàng (lớp 13) cùng lúc đạt "Điểm cao nhất Việt Nam" ở ba môn Sinh, Hóa, Lý.

"Những kết quả này góp phần củng cố vị thế học thuật của BVIS trong hệ thống các trường quốc tế tại Việt Nam", đại diện BVIS cho biết.

Học sinh BVIS trong chương trình Tú tài Anh A Level ở hai năm cuối khối Trung học. Ảnh: BVIS

Tổng cộng, năm nay có 12 học sinh BVIS được Hội đồng Khảo thí Cambridge và Pearson Edexcel trao Giải thưởng Học sinh Xuất sắc (Outstanding Learner Awards). Thầy Toby Bate, Trưởng khối Trung học BVIS, cho biết với ba danh hiệu Thế giới, tám danh hiệu Việt Nam và ba danh hiệu Thành tích cao, kết quả năm nay thể hiện môi trường giáo dục quốc tế chất lượng cao tại BVIS.

Trong nhiều năm qua, kết quả các kỳ thi IGCSE và A Level của BVIS luôn vượt trội so với trung bình tại Anh khi so sánh với thống kê của Ofqual. Cụ thể, 62% điểm IGCSE của học sinh BVIS đạt A-A*, cao hơn mức trung bình 21,8% tại Anh; với A Level, tỷ lệ A-A* đạt 42%, trong khi mức trung bình của Anh là 28,2%.

Các em học sinh BVIS tốt nghiệp 2025. Ảnh: BVIS

Theo đại diện BVIS, ngoài thành tích tốt trong các kỳ thi quốc tế, học sinh BVIS niên khóa 2025 tiếp tục "gặt hái" thành tích nổi bật trong tuyển sinh đại học, với hơn 30% trúng tuyển các trường top 50 thế giới như Đại học Berkeley, Boston, Imperial College London, Quốc gia Australia và Toronto. Tổng cộng, các em nhận hơn 305 thư mời nhập học, tổng giá trị học bổng đạt 6,67 triệu USD.

Trong số đó, Lâm Ngân Nhi, thí sinh có hai năm liên tiếp đạt "Điểm cao nhất Việt Nam" bộ môn Nghiên cứu Truyền thông A Level, đã trúng tuyển vào 7 trường thuộc hệ thống University of California (UC). Em nhận mức tổng học bổng 444.000 USD (tương đương 11,1 tỷ đồng).

BVIS TP HCM là thành viên của Tổ chức Giáo dục Nord Anglia với hơn 90 trường quốc tế tại 35 quốc gia, được kiểm định bởi Hội đồng các trường quốc tế (CIS) và Hiệp hội các trường phổ thông, đại học miền Tây nước Mỹ (WASC). Trường giảng dạy theo chương trình Giáo dục Quốc gia Anh kết hợp văn hóa Việt Nam, đồng thời có sự hợp tác với Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Học viện Nghệ thuật Juilliard và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).

Thông qua phương pháp giảng dạy cá nhân hóa, học sinh BVIS sẽ học tập theo phương thức phù hợp, khám phá đam mê và thể hiện tài năng. Chương trình học của BVIS kết hợp các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận đồng thời chú trọng bản sắc văn hóa, đảm bảo các em học sinh phát triển tư duy toàn cầu và sự tự tin để thành công ở bất cứ đâu trên thế giới.

IGCSE là chứng chỉ trung học phổ thông quốc tế được công nhận rộng rãi trên thế giới. Trong 2 năm cuối của chương trình (độ tuổi từ 14 đến 16), học sinh phải thi lấy chứng chỉ IGCSE vào tháng 5-6 hàng năm. Học sinh phải thi khoảng 8 môn học GCSE, bao gồm cả tự chọn và bắt buộc. Kết quả thi IGCSE là yếu tố quan trọng trong hồ sơ dự tuyển đại học của học sinh Anh.

Chương trình Tú tài Anh A-Level được công nhận tại hơn 140 quốc gia và được xem như "tiêu chuẩn vàng của giáo dục Anh" - mang đến cơ hội cho học sinh tập trung vào 3-4 môn học theo sở thích và định hướng nghề nghiệp. Với tính chuyên sâu và chuẩn mực quốc tế, A-Levels không chỉ mở ra cánh cửa vào các trường đại học danh tiếng toàn cầu, mà còn trang bị cho học sinh khả năng tư duy độc lập, phản biện, cùng nền tảng học thuật và kỹ năng cá nhân vững chắc để tỏa sáng tại bậc đại học và xa hơn nữa.

Thái Anh