Bà Hillary công kích ông Trump khi điều trần về tỷ phú ấu dâm Epstein

Bà Hillary Clinton phủ nhận mọi liên quan đến Jeffrey Epstein, đồng thời yêu cầu Tổng thống Trump ra điều trần về liên hệ với tỷ phú ấu dâm.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ ngày 26/2, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton nói rằng bà "không biết gì về hành vi phạm tội của Jeffrey Epstein, không nhớ từng gặp và cũng chưa bao giờ đến hòn đảo thuộc sở hữu của Epstein hay đi máy bay của ông này".

Bà đồng thời cáo buộc Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ "đang cố bảo vệ" Tổng thống Donald Trump, cho rằng họ nên yêu cầu Tổng thống Trump tuyên thệ và trả lời trực tiếp về việc tên ông xuất hiện hàng chục nghìn lần trong các hồ sơ về Epstein.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer, người cũng sẽ thẩm vấn cựu tổng thống Bill Clinton vào ngày 27/2, cho biết mục đích của toàn bộ cuộc điều tra là nhằm hiểu rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến Epstein. "Chúng tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng không hài lòng với những câu trả lời mà chúng tôi nhận được", ông nói sau khi phiên điều trần kết thúc.

Cựu ngoại trưởng Clinton phát biểu sau cuộc điều trần ngày ngày 26/2. Ảnh: AFP

Phiên điều trần của bà Clinton được tổ chức theo hình thức kín, song bà đã đăng phát biểu mở đầu lên mạng xã hội trước khi sự kiện diễn ra. Bản ghi chép đầy đủ dự kiến được công bố sau khi luật sư của cựu ngoại trưởng Mỹ phê duyệt.

Nghị sĩ Robert Garcia, lãnh đạo phe Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, cũng kêu gọi ông Trump ra điều trần "để trả lời những câu hỏi đang được đặt ra từ các nạn nhân trên khắp đất nước". "Điều này nên diễn ra ngay lập tức", ông nói.

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, do đảng Cộng hòa lãnh đạo, đang điều tra những người liên quan đến Epstein, tỷ phú ấu dâm tự sát trong phòng giam ở New York năm 2019 khi đang chờ xét xử.

Ban đầu, vợ chồng ông Clinton từ chối ra điều trần, song thay đổi quyết định sau khi các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện dọa cáo buộc họ tội khinh thường quốc hội.

Trong phát biểu mở đầu, bà Clinton nói ủy ban yêu cầu bà ra điều trần dựa trên giả định cựu ngoại trưởng Mỹ có thông tin liên quan các cuộc điều tra về hoạt động tội phạm của Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell. "Hãy để tôi nói rõ nhất có thể. Tôi không có", bà nhấn mạnh.

Phiên điều trần bị tạm dừng thời gian ngắn sau khi ảnh bà Hillary phát biểu được đăng tải trên mạng, động thái vi phạm thỏa thuận họp kín.

"Điều không thể chấp nhận là các nghị sĩ Cộng hòa trong ủy ban đã tự phá vỡ quy tắc của chính mình bằng cách công bố hình ảnh", Suhas Subramanyam, thành viên đảng Dân chủ trong ủy ban, nói.

Trả lời báo chí sau phiên điều trần, bà Hillary cũng bày tỏ tin tưởng chồng mình không biết gì về hành vi tội phạm của Epstein, trong đó có lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, khi hai người vẫn còn liên lạc với nhau.

"Tôi cho rằng, xét về mốc thời gian, mối quan hệ mà ông ấy có với Epstein đã chấm dứt từ nhiều năm trước khi hoạt động tội phạm của Epstein bị phanh phui", bà nói, đồng thời mô tả phiên điều trần "kéo dài và lặp đi lặp lại".

Đảng Dân chủ cho rằng cuộc điều tra đang bị lợi dụng như công cụ chính trị nhằm tấn công các đối thủ của ông Trump, thay vì thực hiện chức năng giám sát một cách chính đáng.

Ông Trump và ông Clinton, đều 79 tuổi, xuất hiện trong loạt tài liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố gần đây liên quan Epstein, song họ cho biết đã cắt đứt mọi liên hệ với Epstein trước khi tỷ phú này bị kết án tội phạm tình dục ở Florida năm 2008. Việc một người bị nhắc đến trong hồ sơ cũng không phải bằng chứng cho thấy họ phạm tội.

Cựu tổng thống Bill Clinton thừa nhận đã đi máy bay riêng của Epstein cho công việc nhân đạo liên quan đến Quỹ Clinton, nhưng khẳng định chưa bao giờ đến thăm hòn đảo tư nhân của tỷ phú này, nơi Epstein thực hiện hành vi phạm tội với trẻ vị thành niên.

Gia đình Clinton yêu cầu phiên điều trần diễn ra công khai, nhưng ủy ban muốn tiến hành kín, động thái mà ông Clinton lên án là giống như "phiên tòa giả hiệu".

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

