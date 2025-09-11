Bà Harris: Ông Biden liều lĩnh khi tái tranh cử năm 2024

Bà Harris khẳng định ông Biden đủ năng lực làm việc khi giữ chức Tổng thống Mỹ, song cho rằng quyết định tái tranh cử năm ngoái là "liều lĩnh".

"Trong toàn bộ những người làm việc tại Nhà Trắng, tôi ở vị thế không phù hợp nhất để thuyết phục ông Joe Biden rút khỏi cuộc đua. Nếu khuyên ông ấy không tranh cử, tôi sẽ trở thành con người ích kỷ trong mắt Joe. Ông ấy sẽ coi đó là tham vọng trắng trợn, thậm chí là bất trung, ngay cả khi thông điệp của tôi chỉ là 'đừng để đối thủ thắng'", cựu phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết trong trích đoạn cuốn sách 107 ngày được công bố hôm 10/9.

107 ngày dự kiến xuất bản ngày 23/9, trong đó ghi lại nỗ lực tranh cử ngắn ngủi của bà Harris hồi năm ngoái.

Cựu phó tổng thống Kamala Harris tại sự kiện ở thành phố San Francisco, bang California ngày 30/4. Ảnh: AFP

Theo cựu phó tổng thống Mỹ, những người ở Nhà Trắng luôn phải tự nhủ rằng chính ông Biden và vợ Jill Biden đã đưa ra quyết định tái tranh cử.

"Đó là vẻ vang hay liều lĩnh? Ngẫm lại thì tôi thấy đó là liều lĩnh. Đơn giản là rủi ro quá cao. Không nên để cái tôi và tham vọng của một cá nhân quyết định vấn đề như vậy. Lẽ ra đó phải là quyết định không mang tính cá nhân", cuốn sách có đoạn.

Ông Biden ngày 21/7/2024 quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, sau khi chịu sức ép từ hàng loạt lãnh đạo đảng Dân chủ do màn thể hiện thiếu thuyết phục trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với đối thủ Donald Trump. Bà Harris sau đó trở thành ứng viên đảng Dân chủ, nhưng vẫn thất bại trước ông Trump.

Theo cựu phó tổng thống Mỹ, ông Biden vẫn đủ năng lực điều hành quốc gia cho đến hết nhiệm kỳ, bất chấp những nghi vấn về sức khỏe tâm thần của ông.

"Joe Biden thông minh, giàu kinh nghiệm và có niềm tin sâu sắc, có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của một tổng thống. Vào ngày tồi tệ nhất, ông ấy vẫn hiểu biết sâu rộng, có khả năng phán đoán tốt và giàu lòng trắc ẩn hơn đối thủ. Nhưng ở tuổi 81, Joe mệt mỏi rồi. Cuộc tranh luận diễn ra sau khi ông vừa kết thúc hai chuyến đi châu Âu và một chuyến đến Bờ Tây, nên không có gì ngạc nhiên khi Joe thất bại", bà Harris cho biết trong cuốn sách.

Cách đây vài tháng, một đoạn ghi âm bị rò rỉ từ cuộc nói chuyện giữa ông Biden với công tố viên đặc biệt Robert Hur dường như cho thấy cựu tổng thống Mỹ bị suy giảm trí nhớ và thiếu tập trung. Đoạn ghi âm khiến vấn đề sức khỏe tâm thần của ông Biden tiếp tục trở thành tâm điểm, hơn 100 ngày sau khi ông Trump nhậm chức.

Huyền Lê (Theo The Atlantic, Hill)