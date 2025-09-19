Bà Harris kể nỗi thất vọng về phó tướng khi tranh cử tổng thống

Bà Harris kể rằng đã vô cùng thất vọng khi phó tướng Tim Walz rơi vào bẫy của ông JD Vance trong cuộc tranh luận phó tổng thống năm ngoái.

Trong bản xem trước cuốn sách 107 ngày của cựu phó tổng thống Kamala Harris mà Guardian có được hôm 18/9, bà Harris thừa nhận Thống đốc Minnesota Tim Walz không phải lựa chọn đầu tiên của bà cho vị trí phó tướng.

Ông Walz và ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa JD Vance đã có cuộc tranh luận 90 phút do đài CBS News tổ chức ngày 1/10/2024. Đây là cuộc tranh luận cuối cùng của chiến dịch tranh cử năm 2024 và bà Harris hy vọng ông Walz sẽ mang về lợi thế cho chiến dịch.

Tuy nhiên ông Vance, người trước đó công kích dữ dội bà Harris, tỏ ra điềm đạm và thể hiện mong muốn tìm tiếng nói chung với ông Walz.

"Khi Tim mắc bẫy, bắt đầu gật đầu mỉm cười trước thái độ đồng thuận lưỡng đảng giả tạo của JD, tôi liền than thở với chồng mình 'Chuyện gì đang diễn ra vậy?'. Tôi nhìn vào màn hình TV và nói 'Ông không ở đó để kết bạn với người đang công kích bạn đồng hành của mình đâu'", bà Harris viết trong cuốn sách.

Bà Kamala Harris và ông Tim Walz trong một sự kiện vận động tranh cử ở Ann Arbor, bang Michigan tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Thay vì công kích đối thủ, ông Walz lại phải dành phần lớn thời gian bảo vệ những thành tựu của bản thân trên cương vị Thống đốc Minnesota. Ông cũng lúng túng khi người điều phối tranh luận đặt câu hỏi về những phát ngôn không đúng sự thật trong quá khứ.

"Cuối tuần kế đó, chương trình Saturday Night Live dựng tiểu phẩm cảnh vợ chồng tôi ngồi trên sofa xem màn tranh luận. Tôi không đến mức phun rượu ra như trong tiểu phẩm đó, nhưng nhìn chung nó đã tái hiện buổi tối hôm đó của chúng tôi", cựu phó tổng thống nêu thêm.

Theo nội dung cuốn sách, ông Walz "cảm thấy tệ" vì đã không làm tốt hơn, dù bà Harris an ủi ông rằng cuộc tranh luận sẽ không quyết định kết quả bầu cử.

Những điểm nhấn trong màn tranh luận của phó tướng Trump - Harris Màn tranh luận của ông JD Vance và ông Tim Walz tháng 10/2024. Video: CBS, ABC

Bà Harris cho biết bộ trưởng giao thông vận tải lúc bấy giờ Pete Buttigieg, bạn thân của bà Harris và là người đồng tính, mới là lựa chọn đầu tiên cho vị trí phó tướng.

"Ông ấy hẳn sẽ là người đồng hành lý tưởng nếu tôi là một người đàn ông da trắng, dị tính (hình mẫu ứng cử viên truyền thống, dễ được cử tri Mỹ chấp nhận). Nhưng chúng tôi vốn đã đòi hỏi quá nhiều ở nước Mỹ để họ chấp nhận một phụ nữ da màu kết hôn với người đàn ông Do Thái. Chúng tôi hiểu rõ những rủi ro và Pete cũng biết điều đó nên chúng tôi đều buồn bã", bà nêu thêm.

107 ngày dự kiến xuất bản ngày 23/9, ghi lại nỗ lực tranh cử ngắn ngủi của bà Harris hồi năm ngoái. Trong phần nội dung được tiết lộ hôm 10/9, bà Harris khẳng định ông Joe Biden đủ năng lực làm việc khi giữ chức tổng thống Mỹ, song cho rằng quyết định tái tranh cử năm ngoái là "liều lĩnh".

"Đơn giản là rủi ro quá cao. Không nên để cái tôi và tham vọng của một cá nhân quyết định vấn đề như vậy. Lẽ ra đó phải là quyết định không mang tính cá nhân", cuốn sách có đoạn.

Ông Biden ngày 21/7/2024 quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, sau khi chịu sức ép từ hàng loạt lãnh đạo đảng Dân chủ do màn thể hiện thiếu thuyết phục trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với đối thủ Donald Trump. Bà Harris sau đó trở thành ứng viên đảng Dân chủ, nhưng vẫn thất bại trước ông Trump, để thua ở toàn bộ bang chiến trường.

Huyền Lê (Theo Guardian, Hill)