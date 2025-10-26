Bà Harris để ngỏ khả năng tái tranh cử tổng thống

Cựu phó tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định bà chưa từ bỏ chính trường và "có thể" sẽ là người đứng đầu Nhà Trắng trong tương lai.

Theo đoạn trích cuộc phỏng vấn dự kiến phát sóng trên BBC ngày 26/10, bà Harris cho biết vẫn chưa quyết định liệu có tiến hành chiến dịch tranh cử năm 2028 hay không, tuy nhiên, cựu phó tổng thống Mỹ bác bỏ những nhận định cho rằng bà sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường này.

"Tôi vẫn chưa kết thúc", bà nói khi được hỏi về sự nghiệp chính trị của mình. "Tôi đã cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho sự nghiệp phụng sự và điều đó đã thấm vào máu tôi. Có rất nhiều cách để phục vụ đất nước".

Cựu phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại một sự kiện ở California hồi tháng 9. Ảnh: AFP

Một cuộc thăm dò của công ty Polymarket gần đây xếp bà vào danh sách "người ngoài cuộc" khó giành được đề cử từ đảng Dân chủ. Bà hiện còn xếp sau cả diễn viên Hollywood Dwayne "The Rock" Johnson.

"Tôi chưa bao giờ tin vào các cuộc thăm dò", bà cho hay. "Nếu tôi nghe theo thăm dò, tôi đã không tranh cử cho chức vụ đầu tiên của mình, hay chức vụ thứ hai và chắc chắn sẽ không ngồi ở đây".

Harris mong muốn một phụ nữ sẽ trở thành tổng thống trong những năm tới và người đó "có thể" là bà.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, bà cáo buộc Tổng thống Donald Trump đang cố gắng "vũ khí hóa" hệ thống tư pháp. Bà nhắc đến việc ABC đình chỉ chương trình của Jimmy Kimmel sau khi ông nói đùa về phản ứng của đảng Cộng hòa trước vụ nhà hoạt động chính trị cánh hữu Charlie Kirk bị sát hại.

"Ông ấy nói sẽ vũ khí hóa Bộ Tư pháp và đã làm đúng như vậy. Ông ấy quá mẫn cảm đến mức không thể chịu đựng được lời chỉ trích từ một câu chuyện đùa và đã tìm cách đóng cửa cả một cơ quan truyền thông vì điều đó", bà nói.

Trong phản hồi gửi tới BBC, một phát ngôn viên Nhà Trắng nói rằng sau khi thất bại cuộc bầu cử năm ngoái, bà Harris "nên hiểu ra vấn đề" rằng người dân Mỹ không quan tâm đến những lời bà nói.

Bà Harris đang trong chuyến quảng bá quốc tế cho cuốn sách 107 ngày, kể lại chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của bà, vốn chỉ bắt đầu sau khi tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua. Trong cuốn sách, bà khẳng định ông Biden đủ năng lực làm việc khi giữ chức tổng thống Mỹ, song cho rằng quyết định tái tranh cử năm ngoái là "liều lĩnh".

Vũ Hoàng (Theo Guardian, AFP, AP)