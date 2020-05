Ba hãng xe đối mặt án phạt vì gian lận khí thải

Hàn QuốcMercedes, Porsche và Nissan có thể bị phạt tổng cộng gần 65 triệu USD do gian lận khí thải ở dòng xe động cơ dầu.

Trong thông báo hôm 6/5, Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc cho biết sẽ đưa ra mức phạt, đồng thời đệ đơn kiện hình sự đối với Mercedes, Porsche và Nissan các chi nhánh Hàn Quốc.

Bộ trưởng cho biết, 4.381 xe động cơ dầu của 14 mẫu xe thuộc ba thương hiệu trên bán tại Hàn Quốc, trong thời gian 2012-2018, có gắn thiết bị trái phép nhằm gian lận khí thải. Giấy phép đối với những mẫu xe này sẽ bị thu hồi trong tháng 5 và xe sẽ bị triệu hồi.

Các hãng bị cáo buộc sử dụng phần mềm bất hợp pháp, giúp mức khí thải thực tế cao hơn nhiều lần cho phép. Ảnh: VCG

Mercedes Hàn Quốc đối mặt mức phạt kỷ lục, 63,4 triệu USD cho việc bán 37.154 xe thuộc 12 mẫu khác nhau, gồm C200d, GLC220d 4Matic, CLC250d 4Matic và ML250 BlueTEC 4Matic. Nitơ-oxit (khí NOx) có trong khí thải của các mẫu xe này cao gấp 13 lần so với tiêu chuẩn cho phép.



Lần đầu tiên Mercedes bị "tóm" do hành vi gian lận trong thử nghiệm khí thải ở Hàn Quốc. Hãng Đức đối mặt mức phạt lớn chưa từng có do chính phủ Hàn Quốc áp dụng với các hãng xe liên quan tới bê bối gian lận khí thải.

Audi Volkswagen Hàn Quốc từng bị phạt 11,5 triệu USD hồi tháng 11/2015 do ngụy tạo kết quả thử nghiệm khí thải cho 125.000 xe máy dầu bán tại quốc gia này.



Nissan và Porsche có mức phạt nhẹ hơn, lần lượt là 735.600 USD và 817.300 USD do bán 2.293 chiếc Qashqai và 934 chiếc Macan S diesel trang bị phần mềm gian lận.

Ở xe Nissan và Porsche, phần mềm cho phép khí NOx thoát ra qua đường khí thải nhiều gấp 10 và 1,5 lần mức cho phép.



Mercedes đã bác bỏ thông báo từ chính phủ Hàn Quốc: "Lý do chúng tôi sử dụng chức năng bị nghi ngờ, là chúng tôi có công nghệ và nguyên cớ hợp pháp để sử dụng". Cũng trong thông báo đưa ra cùng ngày, hãng Đức thêm rằng, chức năng trên chỉ là một phần của hệ thống kiểm soát khí thải được thiết kế nhằm giảm khí thải.

Mercedes cũng cho biết, quyết định của chính phủ Hàn Quốc không gây tác động tớ các mẫu xe mới đang bán tại quốc gia này, cũng như việc sản xuất các mẫu xe trong danh sách nghi vấn đã hoàn toàn bị đình lại vào tháng 5/2018.

Mỹ Anh (Theo The Korea Herald)