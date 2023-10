Ba golfer Việt Nam tìm vé dự major

AustraliaNguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Đoàn Uy đấu vòng 1 Asia-Pacific Amateur Championship (APAC) hôm nay, hòng tìm suất dự major Masters và The Open 2024.

Đây là lần thứ hai Anh Minh dự APAC, còn Khánh Hưng và Đoàn Uy đều lần đầu. Năm ngoái, Anh Minh cán đích thứ 48 với điểm +9 khi giải diễn ra trên sân par72 thuộc Amata Spring Country Club ở Chonburi, Thái Lan.

Các golfer Anh Minh (ngoài cùng, trái), Đoàn Uy (thứ hai từ trái sang), và Khánh Hưng (giữa) Việt Nam dự APAC 2023 tại Chonburi, Thái Lan. Ảnh: Bạch Cường Khang

APAC 2023 diễn ra trên sân par71 thuộc Royal Melbourne Golf Club, Australia. Giải do Liên đoàn golf châu Á – Thái Bình Dương mở từ 2009, dành cho giới golf nghiệp dư trong khu vực và hiện được hai tổ chức sở hữu major – sân Augusta National ở bang Georgia, Mỹ (Masters) và Royal & Ancient ở Scotland (The Open) - bảo trợ. Cũng nhờ vậy, nhà vô địch APAC sẽ có suất đấu Masters và The Open năm kề sau.

Kỳ đấu năm nay có 120 đấu thủ đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh sách dự giải căn cứ qua bảng golf nghiệp dư thế giới (WAGR), trong đó hiệp hội golf mỗi quốc gia hoặc lãnh thổ được đăng ký tối đa bảy đại diện, riêng chủ nhà được 12 người.

Xét nhóm Việt Nam trên WAGR hiện tại, Anh Minh đứng cao nhất, ở vị trí 165, trong khi Khánh Hưng đứng thứ 379, còn Đoàn Uy là 700. Trong bộ ba này, Anh Minh và Đoàn Uy đều sinh năm 2007, hơn Khánh Hưng một tuổi.

Anh Minh và Khánh Hưng đang được xem là trụ cột trong đội tuyển golf Việt Nam. Tại SEA Games 32 hồi tháng 5, Khánh Hưng đoạt HC vàng, Anh Minh lĩnh HC đồng cá nhân. Cả hai còn diện nghiệp dư nhưng đều đã vô địch trên hệ thống giải chuyên nghiệp VGA Tour do Hiệp hội Golf Việt Nam chủ quản. Riêng Anh Minh đến nay ẵm ba cup, trong đó chiếc mới nhất với mốc thắng áp đảo, tại Vietnam Masters hôm 7/10. Khi đó, Anh Minh đạt -11, còn á quân diện chuyên nghiệp mới -2 trên sân đấu par72.

Quốc Huy