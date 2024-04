Ba golfer Việt Nam hy vọng vô địch Faldo Series Asia 2024

Thừa Thiên - HuếNguyễn Đức Sơn, Lê Chúc An và Đoàn Uy đều có khả năng trở thành tân vô địch châu Á trong hệ thống giải golf trẻ do huyền thoại Nick Faldo sáng lập.

Ngôi vô địch Faldo Series Asia kỳ này sẽ được quyết định bằng chung kết lớn trên sân Laguna Golf Lăng Cô par71, theo thể thức đấu gậy qua ba vòng.

Xong vòng 2 hôm qua 25/4, Đức Sơn đạt điểm giải -3 và đứng T2 với Michelle Bang trong khi vị trí dẫn thuộc về Wang Ngai Shen -4. Ngay sau T2 là Lê Chúc An cùng Masato Sumiuchi cùng -2. Từ mốc này đến T7 có bốn tài năng trẻ, trong đó Đoàn Uy đạt even par.

Đoàn Uy phát bóng ở vòng hai chung kết lớn Faldo Series Asia 2024 trên sân Laguna Golf Lăng Cô par71 ngày 25/4. Ảnh: VGA

Cục diện cạnh tranh như thế, đoàn Việt Nam về lý thuyết nắm ba khả năng về nhất khi bước vào vòng cuối hôm nay 26/4.

Trong ba cửa ấy, Đức Sơn và Chúc An lẽ ra nắm lợi thế cạnh tranh cao hơn. Nhưng bộ đôi này đều vuột cơ hội trong phần sau vòng 2. Phần trước trận này, Đức Sơn, nhờ sáu birdie qua 10 hố, đã lên điểm giải -7. Nhưng từ hố 11, anh ghi mạch bốn bogey. Sau chuỗi sẩy tay, Đức Sơn có birdie liền bogey, giữ par hai hố cuối. Kết quả bảy hố sau đã kéo anh xuống -3.

Còn Chúc An cùng vòng ghi năm birdie trong tám hố đầu để lên -5. Tuy nhiên, cô không thể vượt mốc này từ hố 9 đến 14. Sang hố 15, Chúc An lấy birdie để lên -6 nhưng qua hố 16 liền bị kéo xuống -4 vì double bogey. Nhờ giữ par cả hai hố còn lại, Chúc An được đứng T4.

Chung kết lớn Faldo Series Asia 2024 quy tụ 44 golfer nhiều triển vọng từ 12 quốc gia, trong đó Việt Nam có năm nam và năm nữ. Sự kiện có bốn bảng chia đều cho hai giới, theo lứa U16 và U21. Thành tích gộp sẽ quyết định nhà vô địch tổng kỳ cũng như vị trí nhất mỗi bảng.

Phân theo độ tuổi tại giải, Chúc An thuộc lứa U16, Đức Sơn và Đoàn Uy ngang lứa U21 với Bang (nữ Australia), Shen (nam Hong Kong, Trung Quốc), Simiuchi (nam Nhật Bản).

Năm ngoái, Faldo Series Asia cũng chốt kết quả ở Laguna Golf Lăng Cô, chứng kiến Việt Nam lần đầu có đại diện lên ngôi vô địch toàn khu vực. Đó là Nguyễn Anh Minh sinh năm 2007. Anh Minh dẫn cả ba vòng, riêng vòng cuối ghi -4, qua đó ấn định mốc vô địch tổng ở điểm -9, trong khi á quân Isaac Lam (Hong Kong) mới -4 khi cán đích.

Faldo Series do huyền thoại golf Nick Faldo sáng lập hồi 1996, hiện được triển khai tại châu Á, Âu và Bắc Mỹ. Hệ thống giải này hoạt động phi lợi nhuận, theo tiêu chuẩn cao, qua đó góp phần phát triển chuyên môn cũng như phong trào golf ở thế hệ trẻ.

