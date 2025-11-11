Ba golfer giành vé đến Nam Phi dự chung kết BMW Golf Cup

Lê Hữu Phước, Lê Ngọc Bảo Khang và Mai Thị Trang giành ngôi vô địch BMW Golf Cup 2025, đại diện Việt Nam tranh tài tại vòng Chung kết thế giới ở Nam Phi đầu năm sau.

Sự kiện Chung kết quốc gia do Thaco Auto tổ chức ngày 8/11 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM). Theo ban tổ chức, sự kiện thể thao nhằm kết nối cộng đồng khách hàng yêu thích thương hiệu xe sang BMW và bộ môn golf, lan tỏa tinh thần thể thao đỉnh cao.

Giải đấu quy tụ đông đảo golfer sở hữu xe BMW tham dự. Nguồn: BMW Việt Nam

Giải đấu năm nay áp dụng thể thức Stableford, tính điểm dựa trên số gậy đánh của từng hố, được chia làm 3 bảng: nam bảng A (Handicap 0-12), nam bảng B (Handicap 13-24) và bảng C dành cho nữ (Handicap 0-36). Sau một ngày thi đấu kịch tính và đầy cảm xúc, ngôi vị cao nhất thuộc về các golfer: Lê Hữu Phước (bảng A), Lê Ngọc Bảo Khang (bảng B) và Mai Thị Trang (bảng Nữ).

Sức nóng của giải đấu còn đến từ giải thưởng Hole-in-One hấp dẫn với tổng giá trị lên đến gần 9 tỷ đồng. Phần thưởng cho hai cú đánh "xuất thần" này là mẫu xe SAC đầu bảng BMW X6 và mẫu sedan hạng sang BMW 5 Series. Bên cạnh đó, tất cả giải thưởng cá nhân bao gồm Nhất, Nhì, Ba ở mỗi bảng và những giải kỹ thuật khác đều nhận được cúp lưu niệm cùng quà tặng giá trị từ BMW, các nhà tài trợ.

Ba golfer đạt giải Quán quân tại BMW Golf Cup - National Final 2025 Việt Nam. Ảnh: BMW Việt Nam

Trong hai mùa giải gần đây, các đại diện Việt Nam liên tục ghi dấu ấn mạnh mẽ. Năm 2023, các golfer Trần Diệu Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn và Trần Hương Hà đạt vị trí Á quân. Đến năm 2024, ba golfer Nguyễn Thị Quỳnh Như, Tạ Quang Dương và Trịnh Sơn Tùng làm nên lịch sử khi vượt qua hơn 250 đối thủ từ 35 quốc gia để giành ngôi Quán quân. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng quang tại giải đấu không chuyên uy tín này, khẳng định tài năng của cộng đồng golfer Việt.

Với tiêu chí "Once in a lifetime", các gôn thủ đều khao khát trở thành quán quân BMW Golf Cup - National Final 2025 và giành tấm vé đến vòng Chung kết thế giới. Cụ thể, các golfer tham dự vòng Chung kết thế giới từ năm 2016 đến 2024 sẽ không thể tham dự mùa giải 2025, điều này làm tăng đáng kể sự cạnh tranh cho các golfer. Đặc biệt, chỉ những golfer sở hữu xe BMW chính hãng do Thaco Auto phân phối mới đủ điều kiện tranh tài cho vị trí Quán quân ở từng bảng đấu.

Xuyên suốt sự kiện, Thaco Auto và BMW còn trưng bày các mẫu xe BMW cao cấp để khách hàng và các golfer tham quan, trải nghiệm thực tế. Không khí ngày hội được tiếp nối với nhiều hoạt động tương tác thú vị từ các nhà tài trợ, cùng chương trình "Lucky Draw - vòng quay may mắn" tại Gala Dinner với nhiều phần quà giá trị. Giải đấu có sự đồng hành của các nhà tài trợ uy tín như Canali, D&G Golf Group, Orion Privated Service, MANCODE by PNJ, Meliá Ho Tram Beach Resort, Hoiana Resort & Golf, Mortlach...

Nhân kỷ niệm 8 năm hợp tác, BMW cũng mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng dịp cuối năm. Ngoài cơ hội trúng thưởng một chiếc BMW 5 Series khi tham gia chương trình "Sắm xe sang, rút thăm lộc vàng", khách hàng còn nhận được các chính sách như bảo hành chính hãng 5 năm không giới hạn km và dịch vụ hỗ trợ trên đường RSA 3 năm.

Golfer nữ thi đấu tại giải. Ảnh: BMW Việt Nam

Ra đời từ năm 1982, BMW Golf Cup khẳng định vị thế là một trong những giải golf nghiệp dư lớn và danh giá nhất thế giới, mỗi năm thu hút hơn 100.000 golfer từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, chỉ 350 golfer xuất sắc nhất mới có cơ hội góp mặt tại vòng Chung kết thế giới.

Thanh Thư