Ba giám đốc bị bắt trong vụ đổ trộm 7.800 tấn chất thải rắn ở Hà Nội

Ba giám đốc trong lĩnh vực môi trường bị bắt trong vụ đổ hơn 7.800 tấn chất thải rắn ra khu đất 2.000 m2 ở Bát Tràng với giá 100.000-150.000 đồng một chuyến ôtô.

Ngày 27/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Họa, Trần Hồng Sơn (Giám đốc Công ty CP môi trường đô thị và phát triển Hà Nội), Nguyễn Văn Hồng (Giám đốc Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội) và Nguyễn Tống Phương (Giám đốc Công ty CP môi trường ECON Hà Nội) để điều tra hành vi Gây ô nhiễm môi trường.

Hiện trường nơi đổ thải. Ảnh: Linh Đan

Theo công an, từ năm 2023 đến nay, Họa thuê, quản lý và sử dụng khoảng 2.300 m2 đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng. Khu đất nông nghiệp trên không được cấp có thẩm quyền cho phép đổ thải. Họa cũng không được cơ quan nhà nước cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

Do bề mặt khu đất nông nghiệp thấp hơn mặt đường khoảng 3 mét, Họa đã cho các đơn vị vận chuyển đổ trái phép chất thải rắn thông thường để kiếm lời. Các chất thải chủ yếu là vật liệu xây dựng và Họa thu từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng một chuyến. Khi đổ chất đống cao, anh ta thuê người đến san phẳng ra và mua đất thịt tại các công trường về đổ lên.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Họa chủ yếu cho xe đổ thải vào ban đêm. Hơn nữa, bên ngoài anh ta để kinh doanh cây cảnh, cho thuê gian hàng tập kết chậu hoa. Còn bên trong sẽ diễn ra các hoạt động tập kết, đổ chất thải rắn và không che chắn, thu gom đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Các nghi phạm Họa, Sơn, Hồng, Phương (từ trái qua phải). Ảnh: Linh Đan

Với Sơn, Hồng và Phương, công an xác định ba người này đã chỉ đạo lái xe vận chuyển chất thải rắn thông thường từ các công trình xây dựng đến đổ trái phép tại khu đất nông nghiệp của Họa. Họ biết rõ khu bãi đất của Họa không được phép tiếp nhận xử lý chất thải song vẫn thực hiện hành vi trái pháp luật.

Công an xác định, công ty của Sơn đã đổ chất thải xây dựng từ các dự án vào khu đất nông nghiệp của Họa với giá 100.000 đồng một xe. Năm 2025, Sơn chỉ đạo lái xe đổ 289 chuyến chất thải xây dựng, mỗi chuyến khoảng 12 m3, tương đương hơn 3.800 tấn.

Từ cuối năm 2024 đến tháng 4/2025, công ty của Hồng đã đổ 612 chuyến vào bãi của Họa, tổng khoảng 6.700 tấn. Còn công ty của Phương đã đổ 345 chuyến với giá 150.000 đồng một chuyến, tổng khối lượng khoảng 4.200 tấn.

Chất thải đổ trên khu đất 2.000 m2. Ảnh: Linh Đan

Theo công an, tổng khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép tại khu đất trên là hơn 7.800 tấn, trên diện tích hơn 2.000 m2. Kết quả phân tích mẫu của cơ quan chuyên môn xác định đây là chất thải rắn thông thường.

Phạm Dự