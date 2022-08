Ba giá trị mang lại đẳng cấp cho compound The Aqua

The Aqua là phân khu compound đầu tiên của dự án Waterpoint, sở hữu nhiều ưu thế đáp ứng được yêu cầu của giới thượng lưu.

Biệt thự kế sông

Vị trí luôn là yếu tố tiên quyết để kiến tạo nên những bất động sản triệu đô. Với The Aqua - compound đầu tiên tại thành phố bên sông Waterpoint, đó không chỉ là một vị trí kết nối đắc địa về mặt giao thông như nhiều dự án bất động sản khác, mà còn bởi giá trị về cảnh quan với thảm thực vật tự nhiên trải dài trên 2km và sự khan hiếm của địa thế cận kề vịnh cảng. Nằm kề bên dòng Vàm Cỏ Đông rộng lớn - nơi những mạch nguồn phong thủy thịnh vượng, tài lộc sẽ được khởi tạo dành riêng cho chủ nhân thượng lưu.

Vị trí "cận thủy" còn được khắc họa rõ nét bởi sự xuất hiện của Vịnh cảng nước ngọt lớn nhất miền Tây như một minh chứng cho đẳng cấp sống và tính độc bản.

Phối cảnh vị trí biệt thự nằm bên sông của The Aqua

The Aqua còn mở ra không gian sống trên miền sông nước với những trải nghiệm từ hệ sinh thái tiện ích chuẩn quốc tế. Hàng trăm tiện ích thương mại, dịch vụ đẳng cấp về y tế; giáo dục; trung tâm thương mại; rạp chiếu phim; Service Hub; câu lạc bộ thể dục thể thao với hồ bơi chuẩn Olympic, sân bóng đá, sân tennis, bóng rổ, Gym... câu lạc bộ cộng đồng; bến du thuyền; bus... đã đi vào hoạt động sẽ nhanh chóng đáp ứng đầy đủ thói quen sinh hoạt, tiêu dùng của cư dân.

Thiết kế nổi bật dấu ấn cá nhân

Những tiêu chí khắt khe về thiết kế luôn được giới thượng lưu đặt ra khi sở hữu một ngôi nhà, đặc biệt là khi ngôi nhà đó để phục vụ nhu cầu tận hưởng mỗi ngày và là tài sản truyền đời cho thế hệ sau.

Thấu hiểu từng yêu cầu của giới thượng lưu, Nam Long đã "bắt tay" cùng đội ngũ kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, mang đến bộ sưu tập biệt thự đa dạng mẫu thiết kế. Theo đại diện Nam Long Group, mỗi căn biệt thự tại The Aqua là nơi chủ nhân có cơ hội sáng tạo, phát huy tối đa bản sắc cá nhân.

Phối cảnh thiết kế dinh thự tại The Aqua

Đặc trưng có thể nhận thấy trong kiến trúc The Aqua là phong cách hiện đại với những đường nét tinh tế, gam màu sang trọng, đưa ánh sáng tự nhiên len lỏi trong từng không gian sống. Cùng những ô vườn Nhật xanh mát, việc tối đa hóa tầm nhìn bên ngoài khung cửa mở ra mọi góc nhìn đều hướng về thiên nhiên rộng lớn chính là cơ hội để chủ nhân thể hiện tinh tế tinh thần phóng khoáng theo cách riêng.

Bộ sưu tập thiết kế biệt thự trị giá hàng triệu đô tại The Aqua dẫn lối chủ nhân bước vào không gian giàu sức sống cùng những giá trị sống thượng lưu.

Đẳng cấp compound resort biệt lập

Thương hiệu Nam Long là tên tuổi tiên phong trong phát triển mô hình compound tại nhiều khu đô thị phong cách Nhật ở TP HCM. Hệ thống tiện ích riêng biệt, tôn trọng riêng tư, trải nghiệm cao cấp... là những điểm cộng lớn khi nhắc tới compound của Nam Long. Tuy nhiên, khi đến với The Aqua, đẳng cấp mô hình này đã được chủ đầu tư nâng lên một tầm mới compound resort. Một không gian sống biệt lập dành riêng cho cộng đồng cư dân thành đạt đã được phát triển theo những tiêu chí cao cấp cả về quy hoạch và dịch vụ tiện ích đi kèm.

Theo chia sẻ của đại diện Nam Long, The Aqua hiện là compound resort đầu tiên tại Waterpoint được quy hoạch hoàn hảo với mật độ dân số 84 người mỗi ha và mật độ xây dựng là 23%, xung quanh dự án là hệ thống camera an ninh, bảo vệ 24/7... theo tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả những điều này sẽ đảm bảo sự thoải mái, riêng tư cho cư dân The Aqua.

Compound resort biệt lập, mang đến sự riêng tư cho chủ nhân.

"Thay bằng việc hàng ngày phải đối mặt với khói bụi, ô nhiễm nơi đô thị ồn ào, náo nhiệt, giờ đây mỗi chủ nhân của nơi này có thể tận hưởng từng phút giây thư giãn, sảng khoái ngay trong không gian sống hàng ngày như ở những khu nghỉ dưỡng", đại diện nhà phát triển cho biết.

Yên Chi