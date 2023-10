Ba giá trị cốt lõi về chăm sóc khách hàng của Samsung Việt Nam

Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Samsung Việt Nam đặt người dùng làm trọng tâm, chú trọng sáng tạo, không ngại thử thách; dẫn đầu tập đoàn về dịch vụ mang ý thức môi trường.

Đại diện đơn vị cho biết, nhiều năm qua Samsung liên tục hướng đến sự đổi mới và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Mỗi sản phẩm, dịch vụ của thương hiệu đều mang mục tiêu nâng cao chất lượng sống cộng đồng, bảo vệ môi trường, giảm tác động đến tự nhiên trong quá trình sản xuất và cả suốt vòng đời sản phẩm.

Trong ba giá trị cốt lõi, yếu tố đầu tiên mà đơn vị chú trọng là đặt khách hàng làm trọng tâm. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của Samsung Việt Nam vượt qua nhiều thử thách kỹ thuật cũng như bài toán chi phí vận hành nhằm đem đến dịch vụ cân bằng giữa ý thức môi trường, phù hợp người dùng.

Màn hình điện thoại được sửa chữa thay vì thay mới. Ảnh: Samsung Việt Nam

Với thiết bị di động thông minh, đội ngũ nghiên cứu và sử dụng công nghệ sửa chữa tấm màn hình thay vì thay mới toàn bộ nhằm giảm lượng rác thải điện tử. Trước đây, quy trình sửa chữa màn hình điện thoại phải qua nhiều công đoạn, hiện đã được cải tiến và tinh gọn, tối ưu chi phí cũng như tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Đối với TV, do đặc thù sản phẩm có kích thước lớn nên công ty triển khai thêm hình thức sửa chữa tại nhà cho mô hình "Sửa chữa xanh". Kỹ thuật viên sẽ đến nhà khách hàng để kiểm tra và sửa chữa, giúp tiết kiệm thời gian. Trong trường hợp thiết bị cần đưa đến trung tâm bảo hành, công ty cung cấp dịch vụ giao nhận, đóng gói sản phẩm với bao bì chuyên dụng có độ an toàn cao. Điều này tạo thuận tiện cho khách hàng và đảm bảo an toàn sản phẩm.

Ông Nguyễn Thái Hòa, Giám đốc chăm sóc khách hàng và bảo hành toàn quốc Samsung Việt Nam cho biết: "Luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, tinh thần sáng tạo của người Việt và ý thức trách nhiệm cộng đồng là ba yếu tố cốt lõi giúp chúng tôi dẫn đầu xu hướng dịch vụ mang ý thức môi trường trong tập đoàn". Tại đơn vị, đội ngũ ưu tiên sửa chữa linh kiện, duy trì tuổi thọ sản phẩm trước khi thay mới nhằm tiết kiệm chi phí cho khách hàng, giảm lượng rác thải điện tử trong suốt vòng đời sản phẩm.

Ông Nguyễn Thái Hòa - Giám đốc chăm sóc khách hàng và bảo hành toàn quốc (trái). Ảnh: Samsung Việt Nam

Theo công bố của hãng, nhờ các hoạt động kể trên, dịch vụ mang ý thức môi trường từ Samsung Việt Nam giúp người dùng tiết kiệm 1,9 triệu USD trong năm 2022. Những hoạt động giảm thải và tiết kiệm tương đương với việc trồng thêm 402.000 cây xanh - tức gấp 1,5 lần diện tích một công viên quốc gia rộng 12 km2 tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, Bộ phận Dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty thực hiện nhiều sáng kiến mang ý thức môi trường như xử lý pin đã qua sử dụng, dùng túi vải đựng thiết bị cho khách hàng nhằm mục đích tái sử dụng, hạn chế giấy in trong các trung tâm bảo hành. Điều đó giúp khách hàng và đối tác nâng cao hơn ý thức bảo vệ môi trường.

Công nghệ sửa chữa tấm màn hình giúp hạn chế rác thải điện tử, hiện triển khai cho Samsung toàn cầu. Ảnh: Samsung Việt Nam

Samsung Việt Nam cũng được chọn là nước chủ nhà tổ chức "Eco-conscious Repair workshop" (hội thảo về Sửa chữa xanh) với sự tham dự từ các nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương. Chương trình diễn ra vào ngày 12-13/10, mang đến những kinh nghiệm trong quá trình phát triển dịch vụ mang ý thức môi trường.

Đại diện các nước theo dõi mô hình "Sửa chữa xanh" tại hội thảo. Ảnh: Samsung Việt Nam

Minh Tú