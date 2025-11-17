Ba đường nối Nha Trang - Đà Lạt, tránh đèo Khánh Lê, Ngoạn Mục sạt lở

Đa Mi, Gia Bắc và Đại Ninh là ba hướng di chuyển gần nhất để từ Đà Lạt xuống Nha Trang và ngược lại khi đèo Ngoạn Mục và Khánh Lê tạm đóng.

Đêm qua, sau trận mưa lớn kéo dài, hàng trăm khối đá từ vách núi trên quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) đổ ập xuống đường. Một xe khách hãng Phương Trang chở 32 người đi qua bị đất đá rơi trúng, khiến 6 người tử vong. Sự cố khiến tuyến đường nối Nha Trang (Khánh Hòa) và Đà Lạt (Lâm Đồng) bị chia cắt hoàn toàn.

Cùng ngày, quốc lộ 27 qua đèo Ngoạn Mục (nối Khánh Hoà - Lâm Đồng) cũng sạt lở nặng, cây cối ngã đổ gây mất an toàn. Cảnh sát giao thông hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã chốt chặn, tạm đóng hai đầu các đèo này, cấm phương tiện qua lại.

Sự cố khiến giao thông giữa phố biển và phố núi bị ngưng trệ. Để di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt lúc này, cơ quan chức năng và giới tài xế khuyến cáo lộ trình vòng qua tỉnh Bình Thuận cũ

Cụ thể, các xe đi theo quốc lộ 1 vào Bình Thuận, sau đó ngược lên Lâm Đồng qua 3 tuyến: quốc lộ 55 (hướng đèo Đa Mi), quốc lộ 28 (đèo Gia Bắc) hoặc quốc lộ 28B (đèo Đại Ninh).

Đèo Đại Ninh, quốc lộ 28B

Từ Nha Trang, xe chạy theo cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (Ninh Thuận cũ) và đi tiếp trên Cam Lâm - Vĩnh Hảo (vào Bình Thuận cũ). Đến nút giao Đại Ninh (xã Sông Luỹ), rẽ phải trên quốc lộ 28B sau đó đi tiếp trên đèo Đại Ninh tại xã Phan Sơn.

Đèo Đại Ninh đang trong quá trình nâng cấp mở rộng, tuy nhiên xe vẫn có thể di chuyển qua đây với tốc độ chậm. Hết đèo, xe đi tiếp đến ngã ba Tà Hine, rẽ phải trên quốc lộ 20 để đi lên Đà Lạt.

Do đèo Prenn đang bị sạt lở, từ hướng Đức Trọng xe có thể lên Đà Lạt qua tuyến đèo Mimosa hoặc đèo Sam.

Quốc lộ 28B đèo Đại Ninh nối Bình Thuận lên Lâm Đồng, tháng 3/2025. Ảnh: Việt Quốc

Đèo Gia Bắc, quốc lộ 28

Cũng từ Nha Trang, xe di chuyển vào hướng nam trên tuyến cao tốc Nha Trang – Cam Lâm – Vĩnh Hảo. Đến nút giao Ma Lâm tại xã Hàm Thuận Bắc, rẽ phải đi tiếp trên quốc lộ 28. Qua hết đèo Gia Bắc tại xã Sơn Điền, xe tiếp tục di chuyển đến ngã ba Di Linh, rồi rẽ phải theo quốc lộ 20 để lên Đà Lạt.

Hiện đèo Prenn tạm đóng, nên từ Đức Trọng lên trung tâm Đà Lạt, xe có thể di chuyển qua đèo Mimosa hoặc đèo Sam.

Quốc lộ 28 qua buôn Gia Bắc, xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Việt Quốc

Đèo Đa Mi, quốc lộ 55

Tương tự hướng đi từ Nha Trang vào Bình Thuận cũ trên cao tốc Nha Trang – Cam Lâm – Vĩnh Hảo, gặp nút giao Ma Lâm (tại xã Hàm Thuận Bắc), xe di chuyển rẽ phải trên quốc lộ 28.

Đến ngã ba Hàm Trí, thay vì đi tiếp lên đèo Gia Bắc, xe rẽ trái qua tỉnh lộ 714 đi La Dạ, Đa Mi. Đến ngã ba La Dạ, xe rẽ phải trên quốc lộ 55 đi tiếp trên đèo Đa Mi để đến Bảo Lộc.

Gặp ngã ba quốc lộ 20, xe rẽ phải để đi tiếp lên Đà Lạt như cách trên.

Trong trường hợp không đi trên cao tốc, các xe có thể di chuyển trên Quốc lộ 1 từ Nha Trang vào Bình Thuận cũ, đến các giao lộ với quốc lộ 28B tại Lương Sơn, quốc lộ 28 tại ngã tư Ma Lâm (Khu công nghiệp Phan Thiết) rẽ phải, đi tiếp trên hành trình tương tự.

Quốc lộ 55 qua đèo Đa Mi nối La Dạ - Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Việt Quốc

Ngoài ra, người dân và du khách có thể di chuyển theo quốc lộ 1 vào Đồng Nai tại ngã ba Dầu Giây, đi tiếp trên quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc để lên Đà Lạt. Hoặc thông qua tuyến Nha Trang - Buôn Ma Thuột - Đà Lạt trên quốc lộ 26 và 27 qua địa bàn Đắk Lắk để xuống Đà Lạt. Tuy nhiên, hai hướng này xa hơn nhiều.



Tuấn Anh - Khải Nguyên