Ba đứa trẻ tử vong dưới hồ

Đăk LăkBa cháu nhỏ 7 và 8 tuổi tắm ở hồ tưới cà phê gần nhà bị đuối nước, trong đó có hai anh em, trưa 28/12.

Khoảng 10h30, 4 cháu nhỏ ở thôn 12, xã Ea Kly, rủ nhau ra hồ nước cách nhà vài trăm mét để tắm. Một cháu đứng trên bờ, ba đứa trẻ xuống bơi bị đuối nước.

Cháu nhỏ chạy về nhà kêu cứu. Người dân lặn tìm, vớt được ba thi thể, cách bờ khoảng vài mét.

Hồ nước nơi ba cháu nhỏ gặp nạn. Ảnh: Ngọc Oanh

Hồ nước xảy ra sự việc rộng hơn 1.000 m2, nơi sâu nhất khoảng 7 m, được người dân sử dụng phục vụ tưới tiêu nông nghiệp. Khu vực này không có rào chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm.

Theo Tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK), mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 2.000 trẻ tử vong do đuối nước, thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ cao nhất khu vực Tây Thái Bình Dương.

Bộ Y tế cho biết tỷ suất tử vong do đuối nước ở nhóm 0–14 tuổi tại Việt Nam cao gấp 10 lần các nước phát triển. Tai nạn tập trung chủ yếu ở nông thôn, nơi nguy cơ của trẻ em cao gấp đôi thành thị; 55% nạn nhân thuộc các gia đình nghèo ở vùng quê.

Trần Hóa