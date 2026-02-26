Ba du khách Anh cưới được vợ nhờ vào nhầm quán bar

Ba luật sư người Anh cưới ba cô gái sau cuộc gặp tình cờ tại bữa tiệc trường luật trong chuyến du lịch tự lái dọc nước Mỹ.

Khi Jessica gặp Luke lần đầu tại đám cưới, cô biết mình đã gặp đúng người. Luke cũng có suy nghĩ tương tự và chính thức quen cô từ sau đám cưới của người bạn Becca.

Hạt mầm cho câu chuyện tình này đã được gieo từ nhiều năm trước, mùa hè năm 2014, trong một quán bar ở Birmingham, bang Alabama, Mỹ - điều mà Luke vẫn gọi là "hiệu ứng cánh bướm".

Khi đó, Alabama không phải điểm nghỉ dưỡng phổ biến đối với nhóm thanh niên Anh ngoài 20 tuổi gồm Luke, Chris và Charlie. Họ ghé thăm nơi này một cách ngẫu nhiên khi thực hiện chuyến road trip dọc nước Mỹ.

Ba đôi từ trái sang gồm Alice - Chris, Jessica-Luke, Becca- Charlie. Ảnh: CNN

Vốn hâm mộ môn bóng bầu dục và cổ vũ đội New Orleans Saints, ba chàng du khách Anh quyết định bay tới Atlanta, bang Georgia rồi thuê ôtô tự lái để bắt đầu hành trình kéo dài hai tuần tới New Orleans và quay lại. Trên đường di chuyển, họ dừng lại tại thành phố Birmingham để nghỉ ngơi và bước vào quán bar đầu tiên nhìn thấy trên đường.

Do đến vào ban ngày, quán vắng tanh. Ba du khách gọi mỗi người một cốc bia. Khi biết ba du khách còn độc thân, nhân viên quán bar khuyên họ nên quay lại quán vào buổi tối vì có tiệc của sinh viên trường luật. Luke, Chris và Charlie đã gọi đây là "sự trùng hợp thú vị" vì tại Anh, cả ba cũng đang hành nghề luật. Ý tưởng giao lưu với nhóm luật sư Mỹ cùng trang lứa khiến họ thích thú.

"Và thế là chúng tôi đột nhập vào bữa tiệc của trường luật", Luke kể.

Tối hôm đó, trong quán bar tại Birmingham có một sinh viên luật tên Alice. Ban đầu, cô không hào hứng với bữa tiệc nên muốn rời đi sớm. Khi chuẩn bị thanh toán đồ uống, cô nhận được tin nhắn của một người bạn với nội dung: "ra ngoài đi, bọn mình đang bị bao vây bởi mấy anh chàng người Anh quyến rũ".

Alice nhìn tin nhắn với chút hoài nghi, nhưng cũng tò mò. Cô làm theo lời bạn và được giới thiệu với ba chàng trai người Anh - Chris, Luke và Charlie- mỗi người cầm một cốc bia. Họ duyên dáng, thân thiện và có phần ngà ngà say.

Chris lập tức gây ấn tượng với Alice. Ý định ra về bỗng không còn hấp dẫn nữa nhưng cô vẫn phải rời đi vì phải về nhà chăm chó cưng. Trước khi ra về, cô hứa sẽ quay lại sau một tiếng.

Gặp lại các chàng trai tại quán bar, Alice vô thức tiến lại gần Chris. Chris cũng bị thu hút bởi cô gái người Mỹ mà không thể lý giải. Thậm chí lúc đó anh còn nghĩ "mình sẽ cưới cô gái này" dù khi đó họ mới 23 tuổi. Dù vậy, họ không hề trao đổi số điện thoại với nhau.

Sáng hôm sau, Chris, Luke và Charlie lên xe thuê, rời Birmingham và lái xe bốn tiếng dọc vịnh Mexico để ra biển. Suốt quãng đường, ngồi ở ghế phụ, Chris không ngừng nghĩ về Alice, tưởng tượng về một tương lai với cô rồi tự gạt đi. Họ sống ở hai bờ Đại Tây Dương nên chuyện này khó có thể đi đến đâu.

Giữa chừng, Luke bất ngờ tiết lộ đã cho Alice số của Chris khi cô xin. Một tuần sau, Alice và Chris gặp nhau tại một trận bóng bầu dục ở Mississippi. Chris mời, và Alice quyết định đi, dù có chút do dự.

Trước khi bay về Anh, Chris quay lại Birmingham và dành ba ngày cuối cùng bên Alice. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời với cả hai nhưng tương lai của họ vẫn mờ mịt. Chris trở về cuộc sống và công việc ở Anh, còn Alice chuẩn bị hoàn tất việc học tại Mỹ. Họ mới chỉ quen nhau ít ngày và chưa có nhiều kế hoạch lâu dài.

Dẫu vậy, Chris vẫn nuôi hy vọng. Ở hai bờ Đại Tây Dương, họ duy trì liên lạc bằng những tin nhắn WhatsApp dài bất tận. Bạn bè cảnh báo cô rằng đó chỉ là "tình yêu kỳ nghỉ". Mẹ cô thậm chí nói có lẽ cô bị chinh phục "chỉ vì anh ấy có giọng Anh". Nhưng Alice biết rõ cảm xúc của mình vì chưa từng coi đây là cuộc vui chóng vánh.

Trong nhiều tháng sau đó, họ tiếp tục trao đổi những tin nhắn dài và thỉnh thoảng bay sang thăm nhau. Mỗi lần gặp, tình cảm của họ càng thêm sâu đậm. Khi Chris chuyển tới Hong Kong làm việc một thời gian, Alice đã bay sang thăm anh. Tối trước chuyến đi, cô ngủ lại nhà bạn thân Becca.

Ba đôi chụp ảnh cùng nhau, từ trái sang gồm Charlie-Becca, Chris-Alice và Luke-Jessica. Ảnh: CNN

Tại Hong Kong, Chris cầu hôn Alice. "Chúng tôi gặp nhau vào tháng 8/2014 và kết hôn một năm sau đó", Alice nhớ lại. Đám cưới diễn ra tại New Orleans, Charlie và Luke, hai người bạn thân của chú rể, đều có mặt. Alice cũng mời bạn bè, trong đó có bạn thân Becca.

Trong một vài lần trong năm đầu hẹn hò, Alice và Chris từng tự hỏi liệu Becca có hợp với Charlie không và họ quyết định thử làm mai cho hai người bạn.

Lần đầu tiên Charlie và Becca gặp nhau là vào mùa xuân năm 2015. Họ có cảm tình với nhau nhưng không nói chuyện nhiều. Trước đám cưới của Alice và Chris, cặp thứ hai bắt đầu trao đổi số điện thoại để nhắn tin.

"Tôi thực sự thích cô ấy và đếm ngược ngày gặp lại tại đám cưới của Alice - Chris", Charlie nói.

Khi gặp lại Becca, tại đám cưới, anh càng chắc chắn hơn về tình cảm của mình. Becca cũng có cảm xúc tương tự. Trong suốt các hoạt động của lễ cưới, họ gần như không rời nhau. Mùa thu năm 2015, Alice, Chris, Becca và Charlie cùng đi du lịch Prague. CH Czech rồi tới Edinburgh, Scotland. Dịp lễ cuối năm, Charlie sang thăm gia đình Becca tại Florida, Mỹ.

Với Becca, chuyến thăm gia đình trở thành bước ngoặt quan trọng. Cô có ba người anh trai, họ đều thích Charlie. Một năm sau đó, họ đính hôn. Trước khi quen Charlie, Becca hẹn hò với một người trong 6 năm. Khi người đó đề nghị cô chuyển tới New York sống cùng, cô lại từ chối. Nhưng khi gặp Charlie, cô lại nhận lời đề nghị chuyển đến Anh cùng anh.

"Tôi nhận ra rằng với đúng người, đưa ra quyết định lại trở nên rất dễ dàng", Becca nói. Mùa hè năm 2017, họ kết hôn tại Long Island, New York. Alice và Chris đều có mặt.

Luke - người bạn thứ ba trong chuyến road trip năm nào - cũng tham dự. Tại đây, anh gặp được tình yêu đời mình, Jessica. Alice và Becca luôn nói Jessica là "một cô gái tuyệt vời". Luke cũng là người đàn ông đáng mến, nhưng theo lời Alice, không ai thực sự biết Luke muốn gì trong tình yêu.

Lần gặp mặt này, họ đều đã bước sang tuổi trưởng thành, không còn là những chàng trai, cô gái mới ngoài 20. Những mối quan hệ không còn như trò đùa tuổi trẻ, việc ghép đôi được đặt nhiều kỳ vọng. Becca và Charlie quyết định sắp xếp chỗ ngồi để Luke và Jessica ngồi cạnh nhau trong các sự kiện của đám cưới.

"Chúng tôi nói chuyện rất lâu", Jessica nhớ lại. Càng trò chuyện, cô càng nhận thấy họ hòa hợp. Becca dĩ nhiên không bỏ lỡ khoảnh khắc này. Cô đảm bảo nhiếp ảnh gia trong đám cưới ghi lại nụ hôn đầu tiên của Jessica và Luke.

Becca - Charlie dẫn hai con đi gặp vợ chồng Alice - Chris vào năm 2023. Ảnh: CNN

Sau vài tháng bay qua lại giữa Anh và Mỹ, Luke và Jessica quyết định chuyển đến Dubai sinh sống vào mùa xuân năm 2018. Với một số người, đây là quyết định bốc đồng. Nhưng Jessica và Luke tin họ sinh ra dành cho nhau - Becca, Charlie, Chris cùng Alice đều ủng hộ họ.

Giống hai cặp trước, Jessica và Luke kết hôn tại Amsterdam cùng năm đó. Họ dự kiến tổ chức đám cưới hoành tráng hơn vào năm 2020 nhưng hoãn vì dịch bệnh. Hiện tại, vợ chồng họ vẫn sống tại Dubai. Hai đôi còn lại sống tại Anh, sau đó Alice và Chris chuyển đến bang North Carolina, Mỹ để sống và có ba con. Becca và Charlies cũng chuyển đến Texas và có ba con. Những người con của họ trở thành bạn thân của nhau và đều coi Luke như chú ruột. Ba đôi vẫn thường xuyên liên lạc, bất chấp khoảng cách địa lý.

Đến nay, ba chàng trai người Anh vẫn tin chuyến đi Mỹ năm đó chính là định mệnh. Nếu ai đó nói với Luke, Chris và Charlie ở tuổi 23 rằng họ sẽ kết hôn với những cô gái Mỹ và sống cách quê hương hàng nghìn km, chắc chắn họ đã không tin. Nhưng hiện tại, họ đều biết ơn vì kỳ nghỉ năm đó đã mang lại cho họ tình yêu lớn của cuộc đời - ba người vợ Mỹ.

Anh Minh (Theo CNN)