Ba dự án xuất sắc tại chương trình quản lý tài chính cho thế hệ trẻ

“Ứng dụng thiện nguyện điểm tử tế”, “Trợ lý AI Ecospend Insights” và “Ứng dụng GreenWise” là ba dự án được đánh giá cao nhất tại vòng chung kết chương trình “Quản lý tài chính cho Thế hệ tiếp nối vượt trội 2025”.

"Quản lý tài chính cho Thế hệ tiếp nối vượt trội 2025" là chương trình do Techcombank phối hợp với Trường Đại học VinUni tổ chức, dành cho con em hội viên Techcombank Private và Priority trên toàn quốc trong độ tuổi 12-15.

Trải qua 2 tháng với nhiều thử thách, từ hơn 1.300 học viên ban đầu, ban tổ chức đã chọn ra gần 30 gương mặt xuất sắc tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết "Thử thách sáng tạo tài chính" với hai chủ đề: "Sống xanh - Tiêu dùng thông minh" và "Tài chính tử tế - Cùng nhau vì cộng đồng".

Trong vòng thi cuối cùng, các thí sinh được chia thành 6 đội, trình bày ý tưởng xoay quanh tài chính, tiết kiệm thông minh, lối sống xanh, đóng góp cho cộng đồng. Các đội thi nhận được sự đánh giá cao từ hội đồng chuyên môn về tính thực tiễn, sự sáng tạo, khả năng làm việc nhóm và phong cách thuyết trình chuyên nghiệp, dù còn ở lứa tuổi nhỏ.

Dự án "Ứng dụng thiện nguyện Điểm Tử Tế" nhận được sự đánh giá cao từ Hội đồng chuyên môn. Ảnh: Techcombank

Kết quả, Giải Nhất với trị giá 50 triệu đồng được trao cho dự án "Ứng dụng thiện nguyện Điểm Tử Tế", ví thiện nguyện số, nơi ghi nhận, tích điểm và lan tỏa các hành động tử tế trong cộng đồng, gây ấn tượng bởi tính thực tiễn và khả năng triển khai cao.

Giải Nhì trị giá 40 triệu đồng được trao cho dự án "Trợ lý AI Ecospend Insights", ứng dụng xanh giúp người dùng quản lý chi tiêu hiệu quả hơn, gợi ý các cơ hội đầu tư xanh, có thể ước tính lượng khí CO2 mà người dùng tạo ra thông qua các giao dịch mua sắm hàng ngày.

Giải Ba trị giá 30 triệu đồng được trao cho dự án "Ứng dụng GreenWise", ứng dụng giúp chi tiêu thông minh, hạn chế rác thải, khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế thông qua chức năng scan độ "Xanh" của sản phẩm, tích điểm ủng hộ người nghèo.

Đội thi thuyết trình về dự án Go Green. Ảnh: Techcombank

Ban giám khảo cùng trao 3 Giải khuyến khích trị giá 20 triệu đồng cho các dự án "Ứng dụng xanh Green App", "Ứng dụng Go Green: Tích điểm xanh - Đổi thưởng bền vững" và "Ứng dụng GreenGo: Đi thông minh - Sống thân thiện".

Ngoài ra, giải "Thí sinh xuất sắc nhất" với giá trị 10 triệu đồng một giải cũng được trao nhằm ghi nhận nỗ lực và khuyến khích các em tiếp tục học hỏi trong tương lai. Bạn Nguyễn Thiên Kim, thí sinh đến từ TP HCM, giành giải "Thí sinh xuất sắc nhất" và cùng đội đoạt giải Nhất, cho biết kết quả là sự nỗ lực chung của cả nhóm.

"Cuộc thi giúp chúng em có cơ hội học thêm nhiều kiến thức về quản lý tài chính, trau dồi kỹ năng thuyết trình, tự tin làm chủ sân khấu", Thiên Kim chia sẻ.

Ông Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Private và Priority, Techcombank trao Giải "Thí sinh xuất sắc nhất" cho em Nguyễn Thiên Kim đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Techcombank

Ngoài phần thi chính, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa. Khu vực "Cafe Zone" được thiết kế như một trạm tiếp sức, giúp thí sinh tái tạo năng lượng, tăng sự tự tin và trở thành không gian kết nối cùng gia đình trong suốt hành trình chung kết.

Bên cạnh đó, workshop về trí tuệ nhân tạo (AI) với chủ đề "AI là ai, Play with AI và cùng AI quản lý tài chính", do ông Nguyễn Thành Trung, Cố vấn cao cấp của Techcombank, chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực AI trực tiếp dẫn dắt, đã thu hút sự quan tâm của các bạn nhỏ. Tại đây, thí sinh không chỉ được trang bị kiến thức nền tảng mà còn có cơ hội tiếp cận xu hướng công nghệ hiện đại, mở ra tiềm năng khám phá và phát triển trong thời đại số.

Các thí sinh tham dự Chung kết chương trình "Quản lý tài chính dành cho thế hệ tiếp nối vượt trội". Ảnh: Techcombank

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Private và Priority nhấn mạnh chương trình không chỉ trang bị kiến thức tài chính nền tảng mà còn tạo ra không gian trải nghiệm thực tiễn, khuyến khích các bạn nhỏ tư duy sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh và đóng góp những ý tưởng giá trị cho cộng đồng.

"Techcombank mong muốn được đồng hành cùng khách hàng Private & Priority không chỉ trong việc quản lý và phát triển gia sản, mà còn chuẩn bị hành trang và truyền cảm hứng cho thế hệ kế thừa, những người sẽ tiếp nối di sản và tinh hoa gia đình, trở thành những nhà lãnh đạo bản lĩnh, sáng tạo và có trách nhiệm trong tương lai", đại diện Techcombank chia sẻ.

"Quản lý tài chính cho Thế hệ tiếp nối vượt trội" là một trong những chương trình giáo dục tài chính đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho lứa tuổi 12-15, được tổ chức từ năm 2024. Nội dung chương trình được thiết kế chuyên biệt với các buổi ", workshop "Quản lý tài chính cho Thế hệ tiếp nối vượt trội", kết hợp học trực tuyến trên nền tảng FinWise Edu, cung cấp kiến thức nền tảng về quản lý tài chính cá nhân, cùng các buổi huấn luyện online và hoạt động trải nghiệm thực tế như "Một ngày làm bankerQua đó, học viên có cơ hội vận dụng kiến thức đã học, rèn kỹ năng xử lý tình huống, tư duy sáng tạo và những năng lực nền tảng của một nhà lãnh đạo tương lai.

Minh Ngọc