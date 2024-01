Ba dòng xe Recharge dẫn đầu xu thế của Volvo tại Việt Nam

Ba mẫu plug-in hybrid XC90, XC60 và S90 phiên bản Recharge được Volvo trang bị những công nghệ độc đáo, mang nhiều dấu ấn riêng trong phân khúc hạng sang.

Volvo XC90 Recharge Ultimate

Sức mạnh của Volvo XC90 Recharge Ulitmate là khối động cơ thế hệ mới nhất mã T8, trang bị công nghệ plug-in hybrid, sản sinh công suất 462 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây.

Volvo XC90 Recharge Ultimate tại Việt Nam. Ảnh: Minh Quân

Đại diện nhà nhập khẩu Volvo Car Việt Nam cho biết, đây là công nghệ hybrid tiên tiến nhất của Volvo ở thời điểm này, bởi sự tiện dụng cũng như khả năng giảm thiểu khí thải ra môi trường, thông qua những chế độ vận hành riêng biệt. Với công nghệ plug-in hybrid, hệ thống pin và động cơ điện trên XC90 Recharge có thể được sạc và vận hành độc lập như một chiếc xe điện, không phát thải khí xả.

Khi cần di chuyển trên những cung đường xa hơn hoặc gia tốc lớn hơn, động cơ xăng sẽ bổ sung thêm sức mạnh cũng như phạm vi vận hành. Điều này giúp chủ sở hữu chiếc xe luôn có sự chủ động nhất định với phương án di chuyển, thay vì phải tính toán trước lộ trình như ở xe thuần điện.

Ngoài ra, Volvo XC90 là đại diện tiêu biểu cho triết lý thiết kế sang trọng và tinh tế đặc trưng của vùng Scandinavia. Theo đại diện nhà nhập khẩu Volvo Car Việt Nam, thiết kế ngoại thất đơn giản khiến chiếc xe không lỗi mốt theo dòng chảy thời gian.

Mỗi tùy chọn màu sơn được hãng lấy cảm hứng từ thiên nhiên Bắc Âu: những khu rừng, dòng sông băng hay sắc đen sâu thẳm của những đêm cực quang huyền bí. Bước vào nội thất, trải nghiệm của người ngồi tiếp tục là sự hòa mình với cảm giác tự nhiên thuần túy, đậm chất lịch sử: những tấm ốp gỗ còn nguyên vân không để lại dấu tay, cần số pha lê chế tác thủ công tại Thụy Điển hay da ghế fine nappa cao cấp từ Scotland.

Trải nghiệm hạng sang được nâng tầm với hệ thống 19 loa B&W High-end được thiết kế với góc nghiêng đặc biệt, nhằm đưa âm thanh tới đúng vị trí trải nghiệm của người ngồi.

Volvo XC60 Recharge Ultimate

Thừa hưởng đầy đủ những tính năng an toàn cao cấp, công nghệ plug-in hybrid từ mẫu xe đàn anh XC90, XC60 Recharge là lựa chọn được nhiều khách hàng của Volvo tin tưởng, theo đại diện Volvo Car Việt Nam nói. Yếu tố trên được chứng minh phần nào thông qua kết quả kinh doanh 2023, khi XC60 là dòng xe dẫn đầu doanh số của Volvo.

Volvo XC60 có công suất 462 mã lực. Ảnh: Minh Quân

Tại Việt Nam, Volvo XC60 Recharge là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sử dụng công nghệ plug-in hybrid. Xe có thể di chuyển ở chế độ thuần điện ngay từ khi khởi hành, phạm vi đến 81 km, không phát thải CO2. Khi hết năng lượng từ pin, động cơ đốt trong vẫn hoạt động độc lập, không yêu cầu cắm sạc ngay, ít làm thay đổi thói quen lái xe của người dùng.

Mẫu SUV hạng sang sử dụng động cơ tăng áp 2.0, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tổng công suất của XC60 Recharge đạt mức 462 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây. Bộ pin trên xe có thể sạc đầy trong 8-10 giờ với nguồn điện dân dụng (220-240V). Xe trang bị 5 chế độ lái: Hybrid (xăng - điện kết hợp), Power (thể thao với chỉ động cơ xăng hoạt động), Pure (thuần điện), Constant AWD (ưu tiên độ bám đường) và Off-road (vượt địa hình).

X60 Recharge trang bị hệ thống hồi phục năng lượng (Kinetic Energy Recovery System – KERS), diễn ra trong quá trình người lái đạp phanh. Lúc này, năng lượng dư thừa sẽ được thu hồi và tái sử dụng, giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải phát sinh ra môi trường.

Volvo S90L Ultimate

Phiên bản S90L Ultimate có mặt tại Việt Nam sử dụng động cơ mild-hybrid I4 2.0, tích hợp 2 công nghệ tăng áp supercharge và turbocharge. Công suất tối đa 300 mã lực tại 5.400 vòng/phút và mô-men xoắn 420 Nm từ 2.100 - 4.800 vòng/phút. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Đại diện nhà nhập khẩu cho biết, trong thời gian tới, Volvo Car Viet Nam sẽ giới thiệu phiên bản nâng cấp Recharge để hoàn thiện bộ sưu tập với 3 mẫu plug-in hybrid. Đồng thời đây cũng là bước đi khẳng định cam kết hướng tới hành động vì môi trường chung của hãng xe Thụy Điển.

Volvo S90 L có trục cơ sở được kéo dài. Ảnh: Minh Quân

Volvo S90L Ultimate là phiên bản trục cơ sở kéo dài đến 3.061 mm, đây là một trong những mẫu xe có chiều dài trục cơ sở lớn nhất phân khúc sedan hạng E. Xe có hàng ghế thứ 2 kiểu "ông chủ", khác biệt với đối thủ trong phân khúc.

Phong cách Bắc Âu mang đến cho S90L sự cân bằng giữa tính năng và thẩm mỹ, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên với cửa sổ trời toàn cảnh Panorama phủ tối màu, ngăn tia UV và cách nhiệt. Cửa sổ bên trang bị rèm điện che nắng. Ở hàng ghế sau, hành khách có cụm điều khiển riêng, chức năng đóng mở cửa sổ trời, rèm sau, di chuyển ghế phụ phía trước tạo không gian để chân rộng hơn, tận dụng lợi thế từ việc kéo dài trục cơ sở.

Khoang hành khách của Volvo S90L Ultimate có các chất liệu tự nhiên và cao cấp theo DNA của hãng. Những tấm ốp làm bằng gỗ óc chó nguyên vân sần, không phủ bóng hoặc gỗ phong vàng. Bộ ghế sử dụng da Fina Nappa thuộc tại làng Bridge of Weir (Scottland), xử lý bằng công nghệ để giữ được độ mềm mịn, hạn chế nguy cơ bị sờn, gãy sau thời gian dài sử dụng. Tương tự trên XC90, hệ thống âm thanh 19 loa Bowers & Wilkins có công suất 1.400 W là trang bị giải trí high-end mặc định trên chiếc sedan hạng sang này.

Ngoài những điểm nhấn trên, bộ ba xe Recharge sở hữu giá trị cốt lõi của Volvo – công nghệ an toàn. Tại trung tâm ở Gothenburg (Thụy Điển), hãng này dùng khoảng 400 chiếc xe mỗi năm để thử nghiệm va chạm và công nghệ an toàn, nhằm đảm bảo mỗi chiếc xuất xưởng đều đạt yêu cầu khắt khe.

Volvo là một trong những thương hiệu tiên phong trong công nghệ an toàn trên xe hơi. Trong lịch sử, hãng này sở hữu nhiều sáng chế liên quan đến tính an toàn như: khoang cabin bằng thép cường lực năm 1944, kính lái Laminate an toàn năm 1944, dây đai an toàn ba điểm năm 1959, cảnh báo điểm mù năm 2003, hệ thống an toàn chủ động City Safety năm 2008...

3 dòng xe XC90, XC60 và S90 phân phối tại thị trường Việt Nam được trang bị những hệ thống tiên tiến như: an toàn thông minh, an toàn chủ động, hỗ trợ lái nâng cao (Pilot Assist), cảnh báo người lái (Drive Alert Control), hỗ trợ giữ làn, cảnh báo di chuyển cắt ngang, cảnh báo va chạm sau, đèn chiếu chỉnh góc tự động, kính cường lực nhiều lớp...

Hội An – Quang Anh