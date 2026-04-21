Ba dòng Macbook mới nhất của Apple

Apple cập nhật MacBook Air M5, Pro M5 và Neo, đa dạng cấu hình, hiệu năng lẫn thiết kế, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc sáng tạo chuyên sâu.

Năm 2026, Apple tiếp tục làm mới danh mục MacBook với loạt nâng cấp về phần cứng, công nghệ lẫn trải nghiệm sử dụng, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, giúp người dùng có thêm lựa chọn cho nhu cầu khác nhau.

MacBook Air M5

Dòng MacBook Air M5 trang bị chip M5 với CPU 10 lõi và GPU tối đa 10 lõi, có cấu hình cơ bản với bộ nhớ thống nhất 16GB cùng SSD 512GB. Riêng Neural Engine 16 lõi này, mẫu MacBook mới nhất thuộc dòng Air này hỗ trợ xử lý các tác vụ liên quan trí tuệ nhân tạo, học máy.

MacBook có trọng lượng khoảng 1,23-1,51kg và mỏng gần nửa inch, thuận tiện mang theo khi di chuyển. Màn hình Liquid Retina có độ sáng 500 nits với hai tùy chọn kích thước 13.6 và 15.3 inch, giúp hiển thị sắc nét và chân thực.

MacBook Air M5 xử lý đa nhiệm ổn định. Ảnh: Apple

MacBook Pro M5 2026

MacBook Pro M5 trang bị chip M5 Pro/Max với CPU tối đa 18 lõi, GPU đến 40 lõi giúp đáp ứng tốt các tác vụ nặng như dựng video, thiết kế hay lập trình. Dòng này phù hợp với người dùng chuyên nghiệp, hỗ trợ xử lý đa nhiệm.

Máy ghi điểm với màn hình Liquid Retina XDR 14 hoặc 16 inch, độ sáng tối đa 1600 nits (HDR), cho hiển thị chính xác. Thiết bị còn trang bị pin đến 22 giờ, hỗ trợ RAM tối đa 128GB, SSD 8TB và đầy đủ cổng kết nối như Thunderbolt 4, HDMI, SD card.

MacBook Pro M5 2026 được thiết kế cho AI ngay từ trong chip. Ảnh: Apple

MacBook Neo

MacBook Neo là mẫu mới nhất được định hướng tệp người dùng phổ thông, tập trung vào hiệu năng ổn định và thiết kế gọn nhẹ. Máy sử dụng kiến trúc chip Apple A18 Pro giúp tiết kiệm năng lượng. Màn hình Liquid Retina 13 inch có độ phân giải cao, hiển thị rõ nét.

Bên cạnh đó, MacBook Neo trang bị bộ nhớ thống nhất tiêu chuẩn cùng ổ SSD tốc độ cao, giúp người dùng mở ứng dụng nhanh và xử lý đa nhiệm. Máy hỗ trợ kết nối wi-fi thế hệ mới, Bluetooth cùng camera FaceTime HD 1080p phục vụ họp trực tuyến.

MacBook Neo có thiết kế mỏng nhẹ và năng động. Ảnh: Apple

Các dòng MacBook mới nhất được cập nhật đa dạng hiệu năng, thiết kế lẫn thời lượng pin, đáp ứng nhiều nhu cầu từ học tập đến làm việc chuyên sâu.

Đông Vệ