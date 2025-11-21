Ba động lực tăng trưởng của bất động sản hạng sang

Sự gia tăng nhanh tầng lớp trung - thượng lưu, các dự án hạ tầng quy mô lớn cùng môi trường pháp lý ngày càng minh bạch là động lực thúc đẩy sự phát triển của bất động sản hạng sang tại Việt Nam.

Đây là nhận định được nhiều chuyên gia đưa ra tại sự kiện Branded Living Summit 2025 - diễn đàn thường niên về không gian sống hàng hiệu do Masterise Homes và Savills Hotels tổ chức, phản ánh một chu kỳ tăng trưởng mới của phân khúc này.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc cấp cao Savills Hotels Đông Nam Á, cho rằng nền tảng đầu tiên bảo chứng cho sự tăng trưởng dài hạn của bất động sản cao cấp, hạng sang là sự dịch chuyển cấu trúc dân số giàu nhanh của Việt Nam. Sự mở rộng nhanh của tầng lớp trung - thượng lưu khiến nhu cầu chuyển từ "sở hữu nhà" sang "tạo dựng phong cách sống" gia tăng ngày càng rõ rệt. Xu hướng ưu tiên chất lượng sống đang tiến gần các thị trường phát triển như Singapore, Bangkok hay Dubai, đồng nghĩa với dư địa phát triển nhà cao cấp ngày càng lớn.

Hai lực đẩy còn lại đến từ hạ tầng và pháp lý, nhân tố làm giảm rủi ro và mở rộng không gian phát triển. Các tuyến đường cao tốc, metro và sân bay mới đang cải thiện kết nối giữa các đô thị vệ tinh, giúp nguồn cung nhà ở cao cấp dần mở rộng sang vùng phụ cận. Môi trường pháp lý rõ ràng tạo niềm tin đầu tư và thúc đẩy dòng vốn dài hạn, góp phần gia tăng thanh khoản nhà cao cấp.

Thị trường bất động sản trung tâm TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Sự kết hợp giữa lực cầu mạnh, hạ tầng mở rộng và khung pháp lý rõ ràng giúp bất động sản cao cấp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, đồng thời mở rộng từ lõi trung tâm sang các khu vực mới với không gian phát triển lớn hơn. Đây được xem là xu hướng tất yếu khi thị trường tiến gần chuẩn mực các đô thị phát triển trong khu vực, đồng thời định hình lại cách doanh nghiệp phát triển sản phẩm, tập trung vào trải nghiệm sống chuẩn mực, dịch vụ cá nhân hóa và giá trị bền vững, ông Mauro Gasparotti nhận xét.

Đồng tình, bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, dẫn báo cáo của Boston Consulting Group, cho biết Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng tầng lớp tiêu dùng mới nhanh nhất thế giới. Trong đó, nhóm Emerging Affluent - trung lưu và thượng trung lưu trẻ, có thu nhập tăng nhanh, được dự báo đạt 70-77 triệu người vào năm 2030. "Đây mới chính là lực lượng dẫn dắt thị trường bất động sản 10 năm tới, chứ không phải nhóm siêu giàu", bà Thi Anh Đào nói.

Theo bà, với nhóm khách hàng này, nhà ở không còn chỉ là tài sản mà trở thành không gian thể hiện phong cách sống, hỗ trợ phát triển bản thân và mang lại trải nghiệm. Những dự án chỉ dừng ở "vỏ vật lý" sẽ khó cạnh tranh, trong khi các mô hình đô thị tích hợp dịch vụ, tiện nghi và trải nghiệm trọn vẹn sẽ được ưa chuộng.

Tuy nhiên, động lực phát triển mới cũng khiến các chuẩn mực về bất động sản cao cấp thay đổi và định hình lại cách doanh nghiệp bất động sản phát triển sản phẩm. Ông Đạt Cung, CEO BEA, cho biết định vị cao cấp, hạng sang không còn chỉ xét đến vị trí và thiết kế mà còn tính bền vững, dịch vụ cá nhân hóa và thương hiệu vận hành. Việt Nam đang ở thời điểm mà người mua có khả năng phân biệt rõ dự án đạt chuẩn quốc tế với dự án thông thường. "Vậy nên bất động sản cao cấp chỉ hấp dẫn nếu mang lại sự nhất quán về chất lượng và trải nghiệm, không đơn thuần chỉ là vị trí và thiết kế đẹp", ông nói.

Bà Thi Anh Đào cho rằng bất động sản cao cấp không nhất thiết phải là "hàng xa xỉ để trưng bày", mà phải kết hợp thương hiệu, trải nghiệm, bản sắc và chất lượng sống. Dự án hàng hiệu không cần luôn phải ở vị trí trung tâm, nhưng cần mang lại trải nghiệm và giá trị tinh thần, hệ sinh thái phong cách sống cao. Đây là yếu tố ngày càng quan trọng với nhóm khách hàng trẻ giàu có. Doanh nghiệp cần phát triển sản phẩm mang lại trải nghiệm sống chuẩn mực, thay vì chỉ thuần túy cung cấp một tài sản có giá trị.

Bên cạnh đó, theo khảo sát của Masterise từ năm 2021, hơn 60% khách hàng coi trọng yếu tố sức khỏe, an toàn và giá trị bảo hiểm khi chọn nơi ở. Xu hướng này cho thấy sức khỏe và phát triển bền đã trở thành nhu cầu thiết yếu, không chỉ là xu hướng tạm thời và là ưu tiên hàng đầu của người mua nhà trong những năm tới. Các nhà phát triển cũng hướng đến đáp ứng nhu cầu này.

Ông Lê Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Phát triển kinh doanh Masterise Group, bổ sung trọng tâm để các dự án bất động sản hàng hiệu "thắng""trong cuộc đua cạnh tranh là chất lượng, bản sắc thương hiệu, tiêu chuẩn vận hành, khả năng duy trì giá trị theo thời gian và giá trị trải nghiệm cá nhân hóa. Theo ông, câu hỏi mỗi nhà phát triển cần đặt ra không phải là dự án có bao nhiêu tiện ích, mà là dự án có đủ giá trị để trở thành di sản cho khách hàng hay không.

Phương Uyên