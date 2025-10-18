Bà Đỗ Thị Thu Thảo làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị bất thường Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chiều 18/10 nhất trí bầu bà Thảo làm Chủ tịch với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo 50 tuổi, trình độ tiến sĩ Kinh tế chính trị, thạc sĩ Quản lý công ngành xã hội học. Bà từng làm Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Thảo bày tỏ biết ơn và ý thức về trọng trách không chỉ với thế hệ cán bộ đi trước mà còn với hàng triệu trái tim nhân ái khắp đất nước. "Nhất là khi đất nước phát triển nhưng thường xuyên đối mặt với thiên tai, thảm họa thì tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng càng trở nên quý giá", bà nói.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu chiều 18/10. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Bà Thảo khẳng định sẽ xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuyên nghiệp, tự chủ, phát triển bền vững đến năm 2030 và 2045. Hội sẽ đẩy mạnh phong trào nhân đạo, nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo minh bạch, mở rộng hợp tác quốc tế và tham gia cứu trợ nhân đạo toàn cầu. Tinh thần là "Việt Nam không chỉ là người nhận mà còn là người trao yêu thương".

"Tôi hứa sẽ nỗ lực hết lòng, sống và làm việc bằng tất cả niềm tin, tình yêu và trách nhiệm, cùng đại gia đình Chữ thập đỏ thắp sáng ngọn lửa nhân ái Việt Nam, để không ai bị bỏ lại phía sau. Khi chúng ta làm việc bằng tình thương, chúng ta sẽ nhận lại bằng tình thương, khi chúng ta hành động bằng trái tim, chúng ta sẽ chạm đến trái tim", bà Thảo bày tỏ.