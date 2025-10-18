Bà Đỗ Thị Thu Thảo làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Hội nghị bất thường Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chiều 18/10 nhất trí bầu bà Thảo làm Chủ tịch với 100% đại biểu có mặt tán thành.
Bà Đỗ Thị Thu Thảo 50 tuổi, trình độ tiến sĩ Kinh tế chính trị, thạc sĩ Quản lý công ngành xã hội học. Bà từng làm Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Thảo bày tỏ biết ơn và ý thức về trọng trách không chỉ với thế hệ cán bộ đi trước mà còn với hàng triệu trái tim nhân ái khắp đất nước. "Nhất là khi đất nước phát triển nhưng thường xuyên đối mặt với thiên tai, thảm họa thì tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng càng trở nên quý giá", bà nói.
Bà Thảo khẳng định sẽ xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuyên nghiệp, tự chủ, phát triển bền vững đến năm 2030 và 2045. Hội sẽ đẩy mạnh phong trào nhân đạo, nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo minh bạch, mở rộng hợp tác quốc tế và tham gia cứu trợ nhân đạo toàn cầu. Tinh thần là "Việt Nam không chỉ là người nhận mà còn là người trao yêu thương".
"Tôi hứa sẽ nỗ lực hết lòng, sống và làm việc bằng tất cả niềm tin, tình yêu và trách nhiệm, cùng đại gia đình Chữ thập đỏ thắp sáng ngọn lửa nhân ái Việt Nam, để không ai bị bỏ lại phía sau. Khi chúng ta làm việc bằng tình thương, chúng ta sẽ nhận lại bằng tình thương, khi chúng ta hành động bằng trái tim, chúng ta sẽ chạm đến trái tim", bà Thảo bày tỏ.
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 23/11/1946 và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội. Hội tập hợp mọi người Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, nam nữ để làm công tác nhân đạo.
Mục đích của Hội là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hội chăm lo hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những người khó khăn, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thiên tai, thảm họa; tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động nhân đạo.
Vũ Tuân