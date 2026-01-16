Bà Đinh Thị Lan bị phạt 1 năm 9 tháng tù

TP HCMTòa xác định bị cáo Đinh Thị Lan đăng 6 video sai sự thật; xúc phạm danh dự, xâm phạm bí mật cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng và chồng Huỳnh Uy Dũng.

Trưa 16/1, bà Lan (49 tuổi, chủ kênh YouTube Lan Đinh) bị TAND Khu vực 7 - TP HCM tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 1 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

HĐXX xác định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội. Bị cáo "không ăn năn hối cải", không được áp dụng tình tiết thành khẩn khai báo, song tòa ghi nhận bị cáo tình tiết giảm nhẹ lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.

Bị cáo Đinh Thị Lan tại tòa sáng nay. Ảnh: Bình Nguyên

Theo cáo trạng, năm 2021, bị cáo Lan tự ghi hình 6 video và phát tán trên tài khoản YouTube "Lan Đinh", đề cập đến đời tư của bà Hằng trong quá khứ và những thông tin không có thật, chưa kiểm chứng về gia đình bà Hằng... Trong đó, video phát ngày 13/7/2021 với hơn 53.000 lượt xem có tựa đề "bà Nguyễn Phương Hằng không sợ ai chỉ sợ Đinh Lan" có nội dung không đúng sự thật rằng "ông Dũng bị quản thúc nên không xuất hiện trong livestream của vợ".

Các video này bị xác định "chứa nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng; đồng thời đưa lên không gian mạng các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư, trái quy định pháp luật".

Hành vi của bà Lan vi phạm điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Nhà chức trách đánh giá hành vi của Lan xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình điều tra, ban đầu bà Lan khai 6 video clip do mình ghi hình tại nhà trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp (cũ) và đăng tải lên kênh YouTube "Lan Đinh". Lan thừa nhận tự quay hình và phát ngôn những nội dung chưa được kiểm chứng liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng sau đó bị cáo thay đổi lời khai, thừa nhận có ghi hình các phát ngôn nêu trên nhưng không đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh Đinh Thị Lan là người đăng tải các video này.

Tại phiên xử hôm nay, bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu được triệu tập với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan, song có đơn xin xét xử vắng mặt. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho vợ chồng bà Hằng có luật sư Hồ Nguyên Lễ tham gia phiên tòa.

Bị cáo Lan cho biết đến nay mới chỉ nhận kết luận điều tra, không nhận cáo trạng. Ảnh: Bình Nguyên

Bị cáo: 'Tài khoản Lan Đinh nêu trong kết luận điều tra không phải của tôi'

Tại tòa, bị cáo Lan khai quen ông Huỳnh Uy Dũng từ năm 2008 trong quá trình làm ăn, khi phối hợp với Công ty Cổ phần Đại Nam thực hiện phim trường. Đến năm 2012, thông qua ông Dũng, bà quen bà Nguyễn Phương Hằng. Theo lời khai, giữa bà và ông Dũng, bà Hằng không có mâu thuẫn.

Trả lời xét hỏi của tòa, bà Lan nói có hai tài khoản mạng xã hội là Lan Đinh và Lan Đinh 2. Nhưng tài khoản YouTube Lan Đinh được nêu trong kết luận điều tra là một tài khoản khác, không phải của mình; các video liên quan cũng không do mình đăng.

Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận đã làm các video (như cáo trạng nêu) "để giải tỏa bức xúc" nhưng chưa đăng lên YouTube. "Sau khi điện thoại của bị cáo mất, các video trên liên tục xuất hiện trên mạng", bà Lan giải thích.

Khi được hỏi ông Dũng hoặc bà Hằng có cung cấp thông tin hay yêu cầu bị cáo đăng tải nội dung không? Bà Lan lặp lại "làm video để giải tỏa bức xúc, vì không phát sóng nên không cần hỏi ai".

Trình bày sau đó, luật sư Hồ Nguyễn Lễ cho biết đã thu thập một số chứng cứ, tài liệu liên quan đến việc bị cáo xúc phạm thân chủ, và đã nộp cho cơ quan điều tra. Ông đề nghị tòa xét xử bị cáo theo đúng quy định pháp luật.

Về trách nhiệm dân sự, ông Lễ cho biết ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng, Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu không yêu cầu bị cáo Đinh Thị Lan bồi thường.

Bình Nguyên