Ba điều phụ nữ không nên bỏ qua trước khi chạm ngưỡng 40

Người phụ nữ thành đạt luôn biết cách giữ vốn sắc đẹp và sức khỏe, sinh lời tài chính, tạo sự bền vững cho tương lai.

Chăm chút ngoại hình

"Yêu bản thân" là phương châm sống của phụ nữ thành đạt ngày nay. Phụ nữ độ tuổi nào cũng cần chăm chút ngoại hình, nhận thức rõ về lão hóa, ví dụ sau 25 tuổi làn da bắt lão hóa mạnh mẽ, cơ bắp lão hóa từ tuổi 30... Vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung không chỉ giúp chị em tự tin khi giao tiếp mà còn dễ gây thiện cảm với người đối diện, hỗ trợ công việc suôn sẻ hơn.

Đầu tư ngoại hình giúp phụ nữ chống lão hóa và tự tin hơn. Ảnh: AIA Việt Nam.

Theo nhà tâm lý học người Mỹ Janine Willis, ấn tượng đầu tiên khi gặp gỡ một người hình thành trong 10 giây. Một khi hiểu rõ vai trò của ngoại hình, bạn hãy dành thời gian chăm sóc nhan sắc, dưỡng da, chọn trang phục phù hợp và khiến mình cảm thấy thoải mái, tự tin... Ngay cả khi bận rộn nhất, phụ nữ cũng đừng quên tô son, bởi màu son không chỉ khiến họ thêm rạng rỡ mà còn có thể thu hút ánh nhìn khác giới đến 8 giây.

Chăm sóc sức khoẻ

Phụ nữ thành công luôn biết cách giữ gìn sức khoẻ bởi nó là "tiền vốn" lận lưng sau này. "Người có sức khỏe có 100 điều ước, người không có sức khỏe chỉ có một điều ước duy nhất là sức khỏe". Có sức khỏe, người phụ nữ có thể làm được nhiều việc thành công hơn.

Đầu tư cho sức khỏe, bao gồm cả sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất. Người phụ nữ hãy học cách cân bằng công việc và cuộc sống, nghỉ ngơi hợp lý, tập thể thao nhiều hơn...

Để giữ gìn sức khỏe, chị em nên luyện tập mỗi ngày. Ảnh: AIA Việt Nam.

Chị em cũng đừng quên khám sức khỏe tổng quát mỗi năm khi chạm ngưỡng tuổi 30. Theo Hội Dinh dưỡng Việt Nam, tuổi 30 là thời điểm hệ miễn dịch bắt đầu suy yếu, phụ nữ thường dễ ốm hơn, nhen nhóm hình thành mầm mống ung thư vú, ung thư tử cung và loãng xương... Tầm soát mỗi năm giúp bạn phát hiện bệnh sớm, chữa trị hiệu quả, hạn chế các khoản viện phí lớn hơn về sau.

Đầu tư tài chính

Phụ nữ thành đạt là người biết cách đầu tư "sinh lời" từ nguồn tài chính hiện có. Tài chính tuổi 30 chính là kết quả của những lựa chọn ở tuổi 20 và sẽ là bước tiến dài cho tuổi 40 cũng như những năm sau này.

Hiện nay, có nhiều cách đầu tư tài chính. Tùy mức độ am hiểu mà bạn quyết định rót tiền vào chứng khoán, bất động sản, vàng hay ngoại tệ... Ngay cả khi không đủ thời gian đào sâu kiến thức, chị em vẫn có thể tham khảo kênh đầu tư an toàn từ các tổ chức uy tín, chọn giải pháp "đứng trên vai người khổng lồ" để có được thành công bước đầu và đảm bảo an toàn.

Tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư "Bước đến Tương lai" là kênh sinh lời được nhiều phụ nữ 4.0 lựa chọn. Đây được đánh giá là kênh đầu tư "nhẹ đầu" nhờ ủy thác hoàn toàn cho các chuyên gia tài chính của hai công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam - Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF) và Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM).

Ông Đỗ Thế Nghĩa, Phó Tổng giám đốc Marketing AIA Việt Nam đánh giá, "Bước đến Tương lai" chắp cánh cho ước mơ độc lập tài chính của người phụ nữ 4.0. Chỉ với 2-3 triệu đồng đầu tư mỗi tháng, đầu tư lâu dài 10-20 năm, họ đã có thể làm chủ cuộc sống lúc hưu trí với khoản thu nhập bổ sung hấp dẫn, an tâm với kế hoạch cho con cái ăn học trường tốt sau này.

Ông Đỗ Thế Nghĩa - Phó Tổng giám đốc Marketing AIA Việt Nam. Ảnh: Tuấn Quang.

"Lợi nhuận 3 quỹ đầu tư của ‘Bước đến Tương lai’ luôn tiềm năng trong dài hạn, đã được kiểm chứng sau thời gian dài hoạt động. Cụ thể, kể từ khi thành lập đến ngày 31/12/2020, lợi nhuận các quỹ luôn ở mức hấp dẫn: Quỹ Thận trọng đạt 7,5%/năm; Quỹ Cân bằng là 10%/năm; và Quỹ Tăng trưởng đạt 12%/năm", ông Nghĩa cho hay.

Quan trọng hơn, "Bước đến Tương lai" còn tích hợp các quyền lợi bảo hiểm sức khỏe: bảo hiểm tính mạng và thương tật lên đến hàng tỷ đồng, bảo hiểm bệnh ung thư, trả trước 25% số tiền bảo hiểm khi phát hiện ung thư nghiêm trọng.

"Có thể nói, tham gia "Bước đến Tương lai" giúp phụ nữ ngày nay không chỉ sinh lời tài chính, bảo vệ được sức khỏe, mà còn nhẹ đầu để giữ gìn nhan sắc", ông Nghĩa cho biết.

Diệp Chi