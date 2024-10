Ba điều khiến khách Đông Nam Á lo ngại khi đến Mỹ

Lo ngại bạo lực súng đạn, màu da hay bị xúc phạm là những lý do ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch Mỹ của khách từ Đông Nam Á.

Công ty nghiên cứu thị trường Milieu Insight khảo sát 6.000 du khách đến từ 6 quốc gia Đông Nam Á về những lý do khiến họ e ngại đến Mỹ du lịch. 74% khách chia sẻ bạo lực súng đạn là một trong những điều khiến họ lo lắng. Hawaii được bình chọn là bang an toàn nhất về vấn đề súng đạn, còn Texas là bang kém an toàn nhất.

Gần 80% người tham gia khảo sát cho biết ngại tham gia các cuộc tụ tập đông người như đến buổi hòa nhạc hoặc lễ hội âm nhạc lớn, do sợ xảy ra các cuộc nổ súng.

Cầu Cổng Vàng ở thành phố San Francisco, một trong những biểu tượng nổi tiếng với khách du lịch của nước Mỹ. Ảnh: Maiden Voyage

Cuộc khảo sát được tiến hành với khách ở các nước: Singapore, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Philippines, Thái Lan từ 9/9 đến 18/9, sau vụ ám sát đầu tiên nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump hồi tháng 7 và lần thứ hai vào ngày 15/9.

Milieu Insight chỉ ra sự khác biệt về nỗi lo của du khách đến từ 6 quốc gia kể trên. 56% người được hỏi nói rằng sẽ đến Mỹ du lịch trong vài năm tới và 59% trong đó nói rằng từng đến quốc gia này du lịch một lần trước đây.

Trong đó, 73% khách Việt Nam, 70% đến từ Indonesia và 69% công dân Philippines cho biết "có khả năng đến Mỹ vài năm tới". Trong khi đó, 24% người Singapore có ý định tương tự.

Dù vậy, 75% những người được hỏi đều không đồng ý với việc sở hữu súng ở Mỹ. Con số này ở Singapore là trên 90%.

Ngoài súng đạn, khách Đông Nam Á cũng bày tỏ mối quan ngại đáng kể về nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực thể xác khi đến Mỹ vì bị phân biệt chủng tộc. 75% khách được hỏi thừa nhận "rất" hoặc "hơi" lo ngại về vấn đề bị bạo lực dựa trên màu da. Mức độ lo ngại cao nhất thuộc về công dân Philippines với 81%. Chỉ 4% du khách được hỏi nói "không lo ngại" sẽ bị tấn công khi đến Mỹ.

Mức độ lo ngại sẽ trở thành nạn nhân của các hành vi lăng mạ bằng lời nói cũng đạt con số tương tự, đặc biệt sau đại dịch Covid-19, tình hình này "có phần nghiêm trọng hơn".

Khách Đông Nam Á cũng cho biết phương tiện truyền thông xã hội là nguồn thông tin hàng đầu mà họ dựa vào để đánh giá mức độ an toàn, tỷ lệ phạm tội tại Mỹ. Tiếp đến là các tin tức từ báo chí quốc tế.

"66% người Philippines có mối quan tâm cao nhất về vấn đề phân biệt chủng tộc dẫn đến bị bạo lực khi đến Mỹ", đại diện của Milieu Insight cho biết.

Anh Minh (Theo CNBC)