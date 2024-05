Ba điều cần ghi nhớ để có chuyến bay an toàn

Không nằm dài trên máy bay, thắt đai khi đi cùng trẻ, luôn thắt dây an toàn sẽ giúp hành khách hạn chế tổn thương nếu máy bay gặp nhiễu động.

Các chuyên gia an toàn hàng không Singapore đã nêu các tình huống và đưa ra các khuyến cáo nhằm tăng mức độ an toàn cho hành khách và phi hành đoàn trong suốt chuyến bay, đề phòng tình trạng không khí nhiễu động gây thương vong như chuyến bay SQ321 của Singapore Airlines, hôm 21/5.

Có cần thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay?

Thực sự cần thiết. Giáo sư Rico Merkert, chuyên gia hàng không tại Đại học Sydney, nói ngay cả khi chỉ cài lỏng lẻo, không siết chặt, thì dây an toàn vẫn "rất hiệu quả" tránh những chấn thương nghiêm trọng khi máy bay lọt vào vùng không khí nhiễu động.

Hành khách cần thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay và đặc biệt lưu ý đai an toàn dành cho trẻ nằm nôi và dưới 3 tuổi. Ảnh: InfantBelt

"Lắng nghe và tuân theo hướng dẫn an toàn của phi hành đoàn sẽ luôn có ích cho bạn. Cần nhớ rằng bạn phải luôn thắt dây an toàn khi ngồi", giáo sư Merkert nói. Ông nói thêm, hầu hết hành khách trên các chuyến bay đường dài thường quên thắt dây an toàn trước khi ngủ, kể cả khách hạng thương gia có giường phẳng.

Còn chuyên gia tư vấn an toàn hàng không Michael Daniel nhắc nhở, trong giờ ăn, hành khách nên thắt dây an toàn để giảm nguy cơ chấn thương khi tình trạng nhiễu động không khí bất ngờ xảy ra.

Chăm sóc trẻ sơ sinh thế nào?

Chow Kok Wah, cựu giám đốc điều hành một hãng hàng không, giải thích trẻ sơ sinh dưới ba tuổi không thể ngồi ghế riêng và đeo dây an toàn riêng. Vì thế, trẻ cần được cha mẹ bế trong tay và thắt đai an toàn dành cho trẻ sơ sinh. Dây đai này giúp trẻ không bị tách rời khỏi cha mẹ.

Trẻ sơ sinh luôn thắt đai cùng người đi cùng. Ảnh: Baby Care

Tại Mỹ, Cục Hàng không Liên bang (FAA) khuyến nghị trẻ em dưới 18 ký nên ngồi ghế riêng và thắt dây an toàn đúng cách. Khuyến nghị này dựa trên số liệu thống kê cho thấy trẻ em dưới 2 tuổi, dù chỉ chiếm chưa đến 1% số hành khách, nhưng lại chiếm tới 35% số ca thương tích trên máy bay ở trẻ em. Mặc dù trường hợp tử vong rất hiếm nhưng nguy cơ chấn thương, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh được bế trong lòng "rất đáng kể". Bên cạnh bế trong lòng, FAA khuyến nghị thắt dây an toàn cho trẻ trong suốt chuyến bay sẽ an toàn hơn.

Một cựu tiếp viên Singapore Airlines nói tình trạng như SQ321 gặp phải diễn ra khá thường xuyên. Đây là lý do tại sao hành khách nên thắt dây an toàn ngay cả khi biển báo có thể tắt. Nhưng khuyến cáo này thường bị hành khách bỏ qua.

"Chúng tôi đặc biệt giải thích với các bậc cha mẹ khi đặt trẻ vào nôi, hãy đảm bảo nằm đúng vị trí và có dây đeo siết chặt. Trẻ có thể bị tung lên cao, đập vào trần khi gặp không khí nhiễu động", cựu tiếp viên nói.

Thông thường hành khách sẽ có cảm giác hay hành động "chiếm hữu" khi thấy những chiếc ghế trống bên cạnh. "Không nên nằm dài trên dãy ghế, bởi như vậy bạn không thể thắt dây an toàn trong chuyến bay", cựu tiếp viên giải thích.

Còn nếu đã lỡ đứng lên?

Trong trường hợp này, chuyên gia Michael Daniel khuyên mọi người nên giữ tư thế cúi thấp. "Cố gắng cúi thấp người, bám vào tay vịn ghế ngồi, cabin hoặc tựa đầu, bất cứ thứ gì bạn có thể bám vào. Nhưng tuyệt đối không bám vào xe đẩy phục vụ thức ăn, nước uống", Daniel nhấn mạnh.

Giáo sư Merkert khuyên hành khách không nên đi vệ sinh khi có khả năng xảy ra nhiễu động không khí, như khi máy bay bay qua đại dương. "Nếu đang đi vệ sinh và tình trạng nhiễu động bắt đầu xảy ra, mọi người nên quay lại chỗ ngồi ngay lập tức".

Ông Chow nói nguy cơ mất an toàn ở đây là tình trạng khách thường sử dụng nhà vệ sinh và xếp hàng dài chờ. Nếu có thể, hành khách nên kiểm soát lượng chất lỏng uống vào để giảm thiểu việc phải vào nhà vệ sinh trên máy bay.

Abbas Ismail, chủ nhiệm khóa học Chứng chỉ quản lý hàng không (AMS) tại Đại học Bách khoa Temasek, Singapore, cho biết phi hành đoàn nên chủ động hướng dẫn những hành khách đang xếp hàng đi vệ sinh quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Ismail cũng nói thêm tiếp viên di chuyển cũng nên tìm chỗ ngồi càng nhanh càng tốt khi tình hình ngày càng xấu đi. "Nếu phi hành đoàn không thể đến vị trí nhanh nhất, hãy tìm ghế hành khách còn trống gần nhất và thắt dây an toàn".

Tình trạng nhiễu động không khí dữ dội (extreme CAT) đã khiến chuyến bay SQ321 trên hành trình London - Singapore hạ cánh khẩn cấp ở Bangkok hôm 21/5, một hành khách tử vong và hàng chục hành khách bị thương.

Các chuyên gia nói có nhiều nguyên nhân gây nhiễu động không khí, rõ nhất là kiểu thời tiết không ổn định trước khi có bão. Nhưng SQ321có thể đã gặp nhiễu động không khí trong điều kiện bình thường hay nhiễu động trời trong, rất khó phát hiện.

Song Hảo (Theo CNA, Business Insider, FAA)