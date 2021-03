Bà Diệp Bạch Dương kêu oan

TP HCMGiám đốc Công ty Diệp Bạch Dương nói không lừa đảo, bởi chưa thế chấp nhà đất 57 Cao Thắng cho ngân hàng trước khi hoán đổi cho thành phố.

Chiều 15/3, phiên xử bà Dương Thị Bạch Diệp (tức đại gia Diệp Bạch Dương, 72 tuổi); cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài và 8 bị cáo khác bước vào phần xét hỏi.

Là người đầu tiên bị thẩm vấn, bà Diệp giọng to, bác bỏ toàn bộ cáo trạng quy buộc mình lừa đảo 352 tỷ đồng. "VKS vu oan để bắt tôi. Việc hoán đổi nhà đất 185 Hai Bà Trưng (trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ - TTCNN) không phải là do tôi quen biết người này người kia, mà do tôi trực tiếp gặp và trao đổi với ông Tảo (Vy Nhật Tảo, Giám đốc TTCNN)", bà Diệp nói.

Bị cáo Diệp Bạch Dương tại tòa ngày 15/3. Ảnh: Hữu Khoa.

Bà Diệp bị cáo buộc dùng giấy chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp khu đất 57 Cao Thắng để làm căn cứ hoán đổi bất động sản 185 Hai Bà Trưng nhưng không bàn giao. Tiếp đó, nữ đại gia dùng giấy tờ khu đất thế chấp cho Ngân hàng Agribank TP HCM vay 21.860 lượng vàng mà không thông báo cho ông Tảo biết. Khi nhận trụ sở TTCNN và giấy tờ, bà Diệp tiếp tục đem thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam (đã sáp nhập Sacombank) vay 160 tỷ đồng. Việc này khiến Nhà nước mất quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đối với tài sản 185 Hai Bà Trưng trị giá 352 tỷ đồng.

Bị cáo cho rằng, cáo trạng quy buộc mình sử dụng mối quan hệ với nhiều người để thực hiện hành vi hoán đổi và chiếm đoạt khu nhà đất 185 Hai Bà Trưng là không đúng.

Theo bà Diệp, thông qua hàng xóm, biết ông Tảo và TTCNN đang có nhu cầu xây mới nhưng không có kinh phí, đã kêu gọi nhiều nhà đầu tư nhưng chưa được. Theo đó, bà đã bàn với ông Tảo về việc hoán đổi nhà đất và tìm bất động sản phù hợp. Sau khi mua được nhà 57 Cao Thắng và làm xong giấy chứng nhận quyền sở hữu, bà mới làm đơn gửi các cơ quan chức năng về phương án hoán đổi của mình.

Chủ tọa Phạm Lương Toản thẩm vấn bà Diệp. Ảnh: Hữu Khoa.

Trả lời HĐXX về việc thế chấp nhà đất 57 Cao Thắng cho ngân hàng, bà Diệp lớn giọng, hai lần lặp lại nội dung: "Tôi chưa bao giờ thế chấp cái nhà này. Hợp đồng công chứng thế chấp nhà đất này là giả, trên hệ thống của phòng công chứng không có".

Chủ tọa lưu ý bà này cần bình tĩnh, rồi chất vấn: "Bị cáo không thế chấp mà ngân hàng lại giữ giấy chứng nhận quyền sỡ hữu đối với khu đất 57 Cao Thắng?". Bà Diệp trả lời lòng vòng rồi cho rằng mình "bị ngân hàng gài bẫy và lừa". Bà giải thích, lúc đó đang vay số tiền lớn, phía ngân hàng cập nhật thế chấp sai nên mới đưa giấy chứng nhận quyền sỡ hữu khu đất cho ngân hàng để sửa lại.

Bà này cho biết, năm 2007-2008 ký nhiều hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Agribank chi nhánh TP HCM để vay tiền vàng, trong đó có những hợp đồng đã tất toán. Đến tháng 10/2008, bà dùng bất động sản của mình thế chấp vay 14.000 lượng vàng, sau đó bỏ thêm hơn 1.000 lượng vàng để mua khu đất 57 Cao Thắng (15.000 lượng vàng). Đến ngày 31/12/2008, dư nợ 3 hợp đồng tín dụng của bà tại ngân hàng này là 67.000 lượng vàng.

Tuy nhiên, câu trả lời này của bà Diệp không được HĐXX chấp nhận.

Ông Nguyễn Thành Tài. Ảnh: Hữu Khoa.

Theo cáo trạng, lãnh đạo các sở ngành của TP HCM đã nhiều lần tổ chức họp lấy ý kiến về việc hoán đổi nhà đất với bà Diệp. Nữ đại gia vẫn che giấu việc đã thế chấp khu đất 57 Cao Thắng cho ngân hàng, còn phía UBND TP HCM chưa từng yêu cầu bà này đưa ra bản chính giấy chứng nhận quyền sỡ hữu khu đất.

Được giao nhiệm vụ xem xét vấn đề này, ngày 5/3/2010, ông Nguyễn Thành Tài ký văn bản gửi các đơn vị liên quan có nội dung chấp thuận cho hoán đổi nhà đất 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng vì "phương án này có lợi cho Nhà nước". Ông thừa nhận có thiếu sót khi không chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý bởi tin tưởng TTCNN và Ban chỉ đạo 09 sẽ làm việc này.

Mấy tháng sau, khi UBND TP HCM đề nghị xác lập quyền sở hữu nhà nước tại địa chỉ 57 Cao Thắng cho TTCNN sử dụng thời gian lâu dài mới phát hiện tài sản này đã bị bà Diệp thế chấp ngân hàng.

Hải Duyên