Ba diễn viên 'Mưa đỏ' hội ngộ dàn sao ở sự kiện Tumi

Hòa cùng thời khắc giao mùa, Tumi Việt Nam "thổi" nhịp sống sôi động của New York (Mỹ) vào không gian ra mắt BST Thu 2025 và pop-up mới tại trung tâm thương mại Saigon Centre (sảnh Atrium), phường Sài Gòn.

Đại diện thương hiệu cho biết: "Tín đồ thời trang, du lịch có thể khám phá mọi lát cắt của ‘thành phố không ngủ’ New York - nơi tinh thần du hành, tính biến đổi không ngừng đồng điệu với bản sắc Tumi, gợi mở chuyến đi thú vị".

Steven Nguyễn, Đình Khang và Nhật Hoàng (từ trái qua) - ba diễn viên Mưa đỏ - là một trong những nghệ sĩ có mặt sớm ủng hộ thương hiệu. Họ ấn tượng với cách bài trí pop-up lẫn loạt thiết kế màu sắc bắt mắt.