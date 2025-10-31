Ba diễn viên 'Mưa đỏ' hội ngộ dàn sao ở sự kiện Tumi

Hòa cùng thời khắc giao mùa, Tumi Việt Nam "thổi" nhịp sống sôi động của New York (Mỹ) vào không gian ra mắt BST Thu 2025 và pop-up mới tại trung tâm thương mại Saigon Centre (sảnh Atrium), phường Sài Gòn.
Đại diện thương hiệu cho biết: "Tín đồ thời trang, du lịch có thể khám phá mọi lát cắt của ‘thành phố không ngủ’ New York - nơi tinh thần du hành, tính biến đổi không ngừng đồng điệu với bản sắc Tumi, gợi mở chuyến đi thú vị".
Steven Nguyễn, Đình Khang và Nhật Hoàng (từ trái qua) - ba diễn viên Mưa đỏ - là một trong những nghệ sĩ có mặt sớm ủng hộ thương hiệu. Họ ấn tượng với cách bài trí pop-up lẫn loạt thiết kế màu sắc bắt mắt.
Nhật Hoàng, Đình Khang và Steven Nguyễn chụp lưu niệm cùng ông Randy Wong - Giám đốc điều hành Tumi khu vực Đông Nam Á.
Song Luân mang túi Compact Sling từ BST 19 Degree Aluminum, tạo dáng ở cầu thang thoát hiểm đỏ rực - biểu tượng nhịp sống phóng khoáng ở Downtown, New York.
Fashionista Châu Bùi tạo điểm nhấn tổng thể với túi Berlin Cross Body từ BST Voyageur.
Tài tử Trần Quốc Anh ưu ái các thiết kế họa tiết Poster Print.
Từ trái qua: Á hậu Tường San, ca sĩ Cầm, Á hậu Thảo Nhi Lê và cặp thiết kế Adrian Anh Tuấn - Sơn Đoàn chụp ảnh tại khu Downtown. Họ đánh giá cao mẫu balo Voyageur màu sắc sang trọng và 19 Degree Lite - mẫu vali nhẹ nhất của Tumi.
Khu Uptown trang trí tương phản với gạch vân marble, gợi nhớ vẻ thanh lịch vượt thời gian. Diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm, người mẫu Sun HT (phải) lăng xê túi đeo vai Voyaguer và clutch 19 Degree Aluminum.
MC Tuyền Tăng khuấy động không khí sự kiện với lối dẫn duyên dáng.
Không gian trưng bày BST Thu 2025 kéo dài từ ngày 25/10 đến 2/11, đưa tín đồ thời trang bước vào thế giới của thương hiệu 50 năm tuổi Tumi - nơi tinh thần du hành và nghệ thuật chế tác tinh xảo được tái hiện qua loạt trải nghiệm tương tác.
Dịp này, khách mời có cơ hội nhận vali 19 Degree kích thước cabin; thưởng thức ẩm thực lấy cảm hứng từ New York, đồng thời có thể tự khắc dấu ấn cá nhân lên thẻ hành lý, biến phụ kiện du lịch thành kỷ vật đậm hơi thở văn hóa đa sắc của "thành phố không ngủ".
"Dù khám phá trang phục mới hay cá nhân hóa món phụ kiện yêu thích, mỗi trải nghiệm tại BST Thu 2025 hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật độc lạ - nơi cảm hứng sáng tạo gặp gỡ các thiết kế tinh tế", đại diện Tumi nói thêm.
Phú Cát
Ảnh: Tumi
|Pop-Up cảm hứng New York của Tumi
Thời gian: 24/10-2/11
Địa điểm: sảnh Atrium, tầng 1 số 65 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP. HCM
Giờ mở cửa: 9h30-21h30